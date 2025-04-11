При поддержке Azercell прошел «Весенний лагерь» по информатике

С 23 по 28 марта 2025 года на базе Химико-биологическом лицея Шамкирского района прошел «Весенний лагерь» по информатике для школьников, готовящихся к международным олимпиадам. Цель проекта заключалась в повышении уровня подготовки учащихся, укреплении командного духа и содействии обмену знаниями между участниками.

Программа включала ежедневные соревнования в формате международных олимпиад, разбор задач, изучение новых тем, а также пробные экзамены и интеллектуальные игры, что способствовало практическому закреплению знаний.

С целью развития цифровой грамотности среди молодежи компания Azercell в рамках сотрудничества с Министерством науки и образования и Институтом образования поддерживает процесс подготовки одарённых школьников к международным олимпиадам по информатике с 2017 года. За это время учащиеся как региональных, так и столичных школ нашей страны завоевали в общей сложности 90 медалей на различных соревнованиях по программированию в разных возрастных категориях.