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8 апреля, 2025
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Джони Айв и Сэм Альтман работают над «персональным ИИ-устройством»

Джони Айв

Стартап io Products, основанный бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом (Jony Ive) и генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman), работает над созданием ИИ-смартфона без экрана и бытовыми устройствами с поддержкой ИИ.

«По словам двух человек, непосредственно знакомых с ходом переговоров, OpenAI в последние недели обсуждала приобретение стартапа io Products, работающего над созданием персонального устройства с искусственным интеллектом», — пишет The Information. Сумма сделки может составить $500 млн.

Ранее стартап привлек финансирование от некоммерческой организации Emerson Collective, но сумма инвестиций не разглашается.

Разработка ИИ-устройства пока находится на ранней стадии. Информации очень мало, возможно, технически это не телефон, но он может использоваться для осуществления звонков, пишет источник. Новый продукт позиционируется как устройство, способное полностью заменить смартфон.

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