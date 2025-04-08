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8 апреля, 2025
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QNAP объявляет о сотрудничестве с Network Optix для предоставления бесшовно интегрированного решения Nx Witness для хранения данных видеонаблюдения

Network Optix

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, официально стала технологическим партнером Network Optix (Nx) — мировым лидером в области решений для систем управления видео. Теперь QNAP NAS легко интегрируется с платформой Nx Witness, функционируя как мощная система хранения видео, и виртуализированным сервером Nx Witness VMS, обеспечивая их работу на одном устройстве. Такая интеграция повышает гибкость и безопасность системы, позволяя предприятиям усилить управление видеонаблюдением без изменения существующей инфраструктуры.

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с Network Optix, что позволит предложить комплексное решение, в котором один NAS может запускать Nx Witness VMS и служить хранилищем, — заявил руководитель подразделения интеллектуальных видеопродуктов QNAP Сонг Чен-Хан (Song Cheng-Han). — Поскольку спрос на видеонаблюдение с использованием искусственного интеллекта и видео высокого разрешения растет, интегрированное с Nx Witness решение QNAP NAS обеспечивает масштабируемое, безопасное и эффективное решение, которое упрощает развертывание в различных отраслях, таких как системные интеграторы, интеллектуальная розничная торговля и интеллектуальные города, удовлетворяя как потребности в многосерверном, так и высокопроизводительном видеонаблюдении на единой платформе NAS».

Возможности QNAP NAS как хранилища видео Nx Witness:

  • Быстрое подключение QNAP NAS через протокол SMB в качестве хранилища для Nx Witness.
  • Создавайте резервные копии записанных материалов с помощью решений QNAP, таких как HBS3, в облаке или на другом устройстве NAS.
  • Масштабируйте хранилище до петабайтного уровня для массивного архивирования видео с помощью устройств расширения QNAP JBOD.
  • Защита RAID обеспечивает бесперебойную работу и сохранность отснятого материала даже во время замены жесткого диска.
  • Выделенные сетевые порты 2.5/10/25/100GbE для плавной потоковой передачи и воспроизведения видео 4K/8K.

QNAP NAS как сервер VMS:

  • Развертывайте Nx Witness VMS непосредственно на виртуальной машине с помощью станции виртуализации, сокращая затраты на сервер и время развертывания.
  • Оптимизируйте производительность с помощью твердотельных накопителей для VMS и храните записи на жестких дисках большой емкости.
  • Многоядерные процессоры обеспечивают бесперебойную работу VMS и управление видео.
  • Усильте защиту данных с помощью функций удаленного резервного копирования и моментальных снимков.

Получить информацию о том, как можно создать свою профессиональную платформу хранения данных видеонаблюдения VMS с помощью QNAP NAS можно по этой ссылке: https://www.qnap.com/go/solution/video-surveillance-storage.

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