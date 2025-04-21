Azercell и UiPath объединяют усилия для автоматизации бизнеса и внедрения ИИ в Азербайджане

Лидирующий мобильный оператор страны запускает новое решение для роботизированной автоматизации (RPA) процессов в стратегическом партнерстве с UiPath (NYSE: PATH) — мировым лидером в области автоматизации бизнеса и разработки программного обеспечения на базе искусственного интеллекта (ИИ). Инициатива реализуется в рамках стратегии цифровой трансформации компании и направлена на поддержку бизнес-среды Азербайджана в повышении эффективности и оптимизации операционных процессов.

Это сотрудничество позволяет локальным компаниям оптимизировать внутренние процессы, повысить операционную эффективность и более рационально использовать ресурсы за счет применения технологий интеллектуальной автоматизации.

Новое решение для роботизированной автоматизации (RPA) процессов от Azercell предназначено для средних и крупных предприятий и позволяет им автоматизировать повторяющиеся, трудоемкие процессы. Интегрируя автоматизацию в ежедневные рабочие процессы, компании смогут значительно повысить точность и производительность и более эффективно распределять рабочую нагрузку, перенаправив человеческие ресурсы на решение стратегических задач с высокой ценностью. Для более подробной информации: https://www.azercell.com/ru/corporate/iot/rpa.html

Вопросы дальнейшего сотрудничества и опыт Azercell в области RPA за последний год были обсуждены на встрече президента ООО «Azercell Telecom» Зарины Зейналовой с вице-президентом UiPath по Турции и Восточной Европе Тугрулом Джора.

«Как ключевой участник цифровой экосистемы Азербайджана, Azercell стремится поддерживать своих бизнес-клиентов в освоении технологий автоматизации, — отметила Зарина Зейналова. — Мы уже успешно внедрили RPA внутри компании и убедились в её эффективности. Эта технология способствует улучшению продуктивности, точности процессов и общей операционной эффективности. Предоставляя эту платформу нашим корпоративным клиентам, мы стремимся стать их надежным партнером в интеграции столь мощной технологии, где искусственный интеллект упрощает выполнение повседневных задач и преобразует способы ведения бизнеса».

Тугрул Джора также поделился своими мыслями о сотрудничестве: «Наше партнерство с Azercell внесло важный вклад в цифровую трансформацию внутренних процессов компании. Результаты показывают значительное увеличение производительности и операционной эффективности. Мы уверены, что ускоренное внедрение автоматизации на основе ИИ на азербайджанском рынке окажет существенное влияние на повышение общей производительности и конкурентоспособности. Совместно с Azercell мы готовы поддерживать компании на пути цифрового развития и помочь им добиться успеха в новой эпохе искусственного интеллекта».

На встрече также были обсуждены стратегические инициативы по дальнейшему продвижению цифровых инноваций в Азербайджане.