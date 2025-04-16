Представлен смартфон Honor Power с аккумулятором на 8000 мАч

В Китае состоялась презентация смартфона Honor Power, ключевой особенностью которого стал аккумулятор емкостью 8000 мАч. В Honor заявляют, что это первый смартфон в отрасли, который может работать с включенным экраном без подзарядки в течение всего дня. Удельная плотность накопления энергии у аккумулятора Honor Power составляет 821 Вт·ч/л, благодаря чему он способен вместить 29,60 Вт·ч энергии — больше, чем у Apple iPad Air 11 (28,93 Втч). Поддерживается проводная зарядка мощностью 66 Вт. Производитель утверждает, что смартфон обеспечивает до 25 часов автономности при проигрывании роликов и 23,5 часа в режиме навигации. Диапазон рабочих температур смартфона составляет от -30 °C до +55 °C.

Кроме того, Honor Power получил неплохие технические характеристики. Смартфон оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1224 × 2700 пикселей (437 ppi), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 4000 нит. ШИМ-регулировка яркости осуществляется с высокой частотой 3840 Hz. Обеспечивается охват 100% цветового пространства DCI-P3.

За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 7 Gen 3 в связке с 8/12 Gb оперативной и 256/512 Gb встроенной памяти. В основную камеру входят два модуля: 50 Мп (Sony IMX906, 1/1.56″, f/1.95, OIS) и широкоугольный с разрешением 5 Мп (f/2.2). Поддерживается запись видео в 4К. Фронтальная камера на 16 Мп (f/2.45) установлена в вырезе в верхней части экрана.

Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики, ИК-порт и оптический экранный сканер отпечатков пальцев. Есть фирменный модуль связи C1+ для усиления сигнала в сложных условиях (например, в лифтах) и поддержка спутниковой связи через систему Beidou (SMS). Заявлена водозащита без сертификата (1 минута на глубине 50 см). Используется Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0. Габариты составляют 163,7 x 76,7 x 7,98 мм, вес — 209 гр.

Цены на Honor Power: 8/256 Gb — $272, 12/256 Gb — $299, 12/512 Gb — $340. Набор расцветок включает белый, золотой и черный варианты. Продажи смартфона в Китае начнутся 18 апреля.