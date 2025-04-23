Представлен бюджетный смартфон Huawei Enjoy 80 с емким аккумулятором

Компания Huawei представила в Китае новое поколение бюджетных смартфонов серии Enjoy. Новая модель Huawei Enjoy 80 получила практичный корпус и увеличенную емкость аккумулятора. Имеются «двойной пятизвездочный сертификат» SGS за устойчивость к падениям и защита от пыли и брызг по стандарту IP64. Аппарат может работать при температуре — 20°C. Еще одной особенностью недорого смартфона стала выделенная многофункциональная кнопка на корпусе для быстрого запуска определенного приложения или функции.

Huawei Enjoy 80 оснащен IPS-дисплеем диагональю 6,67 дюйма с разрешением 1604×720 пикселей, частотой обновления 90 Hz и пиковой яркостью 1000 нит. Есть поддержка Always-On Display. По заверению производителя, сенсорный слой корректно распознает касания мокрыми пальцами.

В основе смартфона лежит процессор Kirin 710A — упрощенная версия бюджетного чипсета, анонсированного Huawei еще в 2018 году и дебютировавшего в модели Honor 8X. Объем оперативной памяти смартфона составляет 8 Gb, а емкость накопителя — 128, 256 или 512 Gb в зависимости от конфигурации.

Основная камера разрешением 50 Мп (f/1.8), фронтальная – 8 Мп. Аккумулятор емкостью 6620 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Есть поддержка 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, A-GPS, порт USB Type-C и сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания. Габариты составляют 166,05 х 76,58 х 8,25 мм, вес — 203 гр. Используется Harmony OS 4.0.

Цены в Китае на Huawei Enjoy 80: 8/128 Gb — $167, 8/256 Gb — $195, 8/512 Gb — $237. Смартфон поступит в продажу в четырех расцветках корпуса: голубой, черной, белой и зеленой.