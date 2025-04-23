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24 апреля, 2025
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ДомойAI / MLBMW интегрирует ИИ-бота DeepSeek в свои новые модели

BMW интегрирует ИИ-бота DeepSeek в свои новые модели

BMW

Немецкий автопроизводитель BMW планирует внедрить технологии искусственного интеллекта от стартапа DeepSeek в свои новые модели для китайского рынка.

Об этом сообщил генеральный директор компании, Оливер Ципсе (Oliver Zipse) в ходе автосалона в Шанхае. «Ключевые достижения в области искусственного интеллекта происходят сегодня именно в Китае. Мы укрепляем партнерские связи в сфере ИИ с целью интеграции этих технологий в наши автомобили, выпускаемые для Китая», — отметил Ципсе.

Внедрение решений DeepSeek в автомобили BMW начнется уже во второй половине 2025 года. Конкретные подробности пока не уточняются, известно, что BMW активно развивает цифровую платформу в своих автомобилях, включая голосовое управление, интеллектуальные помощники и персонализированные цифровые сервисы.

Выбор DeepSeek в качестве партнера связан с растущей ролью Китая как лидера в создании ИИ-решений, адаптированных под локальные особенности поведения пользователей и языковые предпочтения, что делает их особенно ценными для глобальных брендов, работающих в регионе. Новое решение BMW отражает глобальную стратегию компании по цифровизации.

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