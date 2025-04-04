Корпорация Microsoft празднует 50-летие

Сегодня, 4 апреля, корпорация Microsoft отмечает свое 50-летие. В честь этого события ее сооснователь Билл Гейтс (Bill Gates) поделился исходным кодом интерпретатора Altair BASIC, который помог компании стартовать в 1975 году.

«Прежде чем появились Office, Windows 95, Xbox или ИИ, был Altair BASIC. В 1975 году Пол Аллен (Paul Allen) и я создали Microsoft, потому что мы верили в свою идею компьютера на каждом столе и в каждом доме. Пять десятилетий спустя Microsoft продолжает изобретать новые способы сделать жизнь проще, а работу — более продуктивной. Заниматься этим 50 лет — огромное достижение, и у нас бы не получилось сделать это без таких невероятных лидеров как Стив Балмер (Steve Ballmer) и Сатья Наделла (Satya Nadella), а также тех, кто работал в Microsoft на протяжении многих лет», — написал в своем блоге Билл Гейтс.

Гейтс написал для компании немало кода, что отчасти способствовало ее успеху в разработке ПО и сделало ее одной из самых дорогих в мире. Но Altair BASIC он назвал «самым крутым кодом, который я когда-либо писал». На его создание ушло несколько месяцев, а проект был вдохновлен выпуском журнала Popular Electronics за январь 1975 года, на обложке которого красовался новейший Altair 8800. Позже Билл и Пол обратились в выпустившую компьютер компанию MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems) и предложили интерпретатор языка программирования BASIC для этой модели.

Этот продукт позволил большому числу пользователей с легкостью создавать собственные программы, но Гейтсу и Аллену потребовались несколько месяцев, чтобы добиться этого результата. Altair BASIC стал первым продуктом, который Гейтс и Аллен разработали для новой компании, тогда называвшейся Micro-Soft, а от дефиса они избавились позже. 157 страниц кода стали ярким историческим символом, доступным каждому в формате PDF.

Кроме исходного кода Altair BASIC, обычным пользователям Microsoft предложил небольшие виртуальные бонусы в приложении Xbox. Каждый желающий может установить новый динамичный фон с некоторыми культовыми персонажами: Мастером Чифом, Маркусом Фениксом, Хранителем Убежища и многими другими. Также всем доступны новые темы профиля со старым курсором Windows, дискетой и помощником-скрепкой Clippy. Кроме того, в профиль Xbox теперь можно получить специальный значок в честь 50-летия Microsoft. Для этого необходимо присоединиться к программе Xbox Insider или уже быть ее участником. Нужно запустить приложение Xbox Insider Hub на компьютере или консоли, а после открыть левое навигационное меню и выбрать «Предварительный просмотр». Далее в разделе «Доступно» нажать на «Значок, посвященный 50-летию».