Motorola Watch Fit получили защиту от воды и автономность до 16 дней

В каталоге компании Motorola появились новые доступные smart-часы Watch Fit. Модель, выполненная в корпусе с алюминиевой рамкой, оснащена прямоугольным 1,9-дюймовым OLED-экраном с максимальной яркостью 1000 нит и закаленным стеклом Gorilla Glass 3. Часы получили защиту по стандартам IP68 и 5 ATM (возможность погружения в пресную воду на глубину до 1,5 метра).

Motorola Watch Fit могут отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, сон и уровень стресса, поддерживают более 100 спортивных режимов и оснащены встроенным GPS для трекинга пробежек. Есть возможность управления некоторыми действиями на смартфоне, включая просмотр уведомлений и управление воспроизведением аудио. Микрофона и динамика нет, так что принимать звонки с часов не получится.

Автономность часов, по заявлению производителя, составляет до 16 дней. Часы работают на проприетарной операционной системе (RTOS), поэтому установка сторонних приложений невозможна. Устройство синхронизируются со смартфонами на базе Android через Bluetooth 5.3, а с помощью фирменного приложения Moto Watch можно создавать циферблаты с использованием ИИ-алгоритмов.

Цена Motorola Watch Fit составит £89, продажи начнутся в мае.