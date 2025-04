Лучшее программное обеспечение для 2D- и 3D-анимации

Программное обеспечение для анимации может предоставить инструменты, необходимые для создания захватывающих историй в 2D или 3D с использованием всех стилей. У каждого есть свои плюсы и минусы, но мы выбрали те инструменты, которые представляются собой лучшие образцы для работы пользователей с различным уровнем подготовки. Некоторые из них могут справиться со всем конвейером анимации, но могут быть слишком сложными для новичков. Более простые программы могут быть проще в освоении, но в них не будет некоторых необходимых вам инструментов, хотя при объединении их с другими инструментами вы сможете выстроить необходимый рабочий процесс. Имейте в виду, что многим программам для анимации требуется значительная вычислительная мощность, поэтому к выбору «железа» относитесь внимательно, чтобы получить максимальную отдачу от рекомендованных нами инструментов.

1. Moho Pro

Лучшее программное обеспечение для 2D-анимации в целом для профессионалов и любителей

Характеристики:

Платформы: Windows и Mac.

Цена: Moho Pro — 399,99 доллара, Moho Debut 14 — 59,99 доллара.

Лучше всего подходит для: профессиональных аниматоров, студентов.

Сайт: https://moho.lostmarble.com

Плюсы:

мощная система оснастки,

библиотека контента,

проще в освоении, чем Harmony.

Минусы:

запутанный пользовательский интерфейс.

Выберите его, если:

Вам нужен стандартный инструмент для 2D-анимации. Moho Pro используется при создании фильмов и анимационных сериалов.

Вам нужна надежность. Качество и точность впечатляют.

Не выбирайте его, если:

Вы занимаетесь 3D-анимацией. Moho Pro обладает некоторыми простыми возможностями 3D-моделирования, но вам понадобится специализированное программное обеспечение для этого.

Вам нужна покадровая анимация: Инструмент Toon Boon Harmony лучше подходит для традиционной покадровой анимации, а также предоставляет полный набор инструментов для производства.

Итог:

Moho Pro — это мощный инструмент для 2D-анимации с превосходной системой оснастки. Те, кто интересуется покадровой анимацией, могут предпочесть ToonBoom Harmony, но Moho является лучшим выбором по таким показателям, как цена, функционал и простота использования.

Moho Pro широко считается стандартом для профессиональной 2D-анимации. Ирландская анимационная студия Cartoon Saloon использовала его при создании фильмов «The Breadwinner», «Song of the Sea», «Secret of the Kells» и «Wolfwalkers», номинированных на «Оскар». Здесь есть все необходимые инструменты для создания 2D-анимации профессионального качества, особенно если вы хотите использовать систему оснастки кукол. Moho Pro особенно известен своими превосходными векторными инструментами, а также блестящими возможностями работы с растровыми изображениями. Система оснастки упрощает анимацию и может ускорить рабочие процессы, заполняя промежуточные кадры. А для добавления слоев эффектов вы можете использовать отдельные специализированные инструменты, например, After Effects. При том, что версия Pro нацелена на тех, кто уже работает с анимацией, есть также простая в использовании и более дешевая стартовая версия под названием Moho Debut. Она сохраняет превосходные инструменты векторной графики и оснастки, но предлагает более простой подход.

2. Autodesk Maya

Обширные стандартные отраслевые инструменты анимации для всех целей

Характеристики:

Платформы: Windows, macOS и Linux.

План: Подписка.

Лучше всего подходит для: оснастки, моделирования, интеграции с передовыми рендерами.

Используется в: кинематографе и на телевидении, в видеоиграх и рекламе.

Сайт: https://www.autodesk.com/products/maya

Плюсы:

расширенные функции оснастки,

комплексные инструменты,

отличное моделирование.

Минусы:

сложный интерфейс с излишними инструментами для новичков.

дороже других вариантов.

Выберите его, если:

Вам нужен полнофункциональный инструмент для 3D-анимации. Maya обеспечивает большой контроль над анимацией персонажей и работает с любым видом 3D-анимации.

Вы хотите работать в киноиндустрии. Maya — это стандартный инструмент для визуальных эффектов и анимации, и многие студии при наборе персонала указывают этот инструмент как необходимый.

Не выбирайте его, если:

Вы только начинаете работать с анимацией. Maya может оказаться излишеством, если вы только начинаете работать с 3D-анимацией или хотите делать работы меньшего масштаба. Не рассматривайте Maya и в том случае, если у вас ограниченный бюджет. Возможно, вам стоит обратить внимание на Blender для анимации или Cinema 4D для дизайна движений.

Итог:

Maya — это программное обеспечение для 3D-анимации, которое чаще всего используется в кинематографе и на телевидении. Мощные инструменты для оснастки и производства персонажей делают Maya универсальной программой, но кривая обучения и дорогая подписка означают, что это не вариант для большинства новичков.

Autodesk Maya — это стандартное программное обеспечение для анимации в индустрии визуальных эффектов, которое предлагает художникам непревзойденный набор функций и инструментов с особым акцентом на анимацию. Maya также отлично подходит для полного творческого 3D-процесса, включая моделирование, текстурирование, освещение и рендеринг. Одной из замечательных особенностей Maya является инструмент Quick Rig, который позволяет художникам быстро добавлять оснастку к сетке двуногого персонажа. Автоматическая опция идеально подходит для стандартных сеток персонажей, в то время как ручная альтернатива дает художникам больше контроля над процессом оснастки. Помимо функций анимации, Maya также может похвастаться поддержкой 3D Substance для создания материалов, а также предварительным просмотром LookdevX Technology. Maya имеет самые продвинутые инструменты анимации, но это означает, что инструмент далеко не самый простой в освоении. Другие приложения в нашем списке, такие как iClone, Cinema 4D и Blender, предлагают более простые пути к анимации. Навыки, полученные в этих программах, потом можно будет перенести в Maya. Но те, у кого есть время, терпение и бюджет, чтобы освоить Maya с самого начала, получат один из лучших инструментов для 3D-анимации.

3. Blender

Лучшее бесплатное программное обеспечение для 2D-анимации

Характеристики:

Платформы: Windows, Mac и Linux.

Цена: Бесплатно.

Лучше всего подходит для: новичков, любителей и профессионалов.

Сайт: https://www.blender.org

Плюсы:

регулярные обновления добавляют новые функции,

используется при создании кинофильмов,

бесплатный,

есть много обучающих программ.

Минусы:

может показаться непосильным для новичков.

Выберите его, если:

Вам нужны более оптимизированные инструменты. Blender может обеспечить более быстрый рабочий процесс анимации, чем Maya, особенно если вы добавите плагины.

Вам нужно полезное сообщество. В интернете есть множество обучающих программ по Blender, что упрощает изучение большинства возможностей этого инструмента.

У вас ограниченный бюджет.

Не выбирайте его, если:

Вам нужно программное обеспечение, соответствующее отраслевым стандартам. Хотя Blender и используется при создании кинофильмов, в отрасли его используют в основном для моделирования.

Итог:

Blender — сложная, но универсальная программа со множеством возможных применений от 3D-моделирования и рендеринга до 2D-анимации. Большим плюсом является то, что она бесплатная и имеет открытый исходный код, а также множество плагинов и учебных пособий, но ее изучение может быть сложным. Также Blender не так широко используется для анимации, как Maya.

Ни один список лучшего программного обеспечения для анимации не был бы полным без Blender, который на 100% бесплатен в использовании. Blender больше всего известен 3D-моделированием и имеет полный набор 3D-инструментов. Но многие 2D-аниматоры также используют этот программный пакет. Для 2D-анимации вы можете использовать режим рисования для создания эскизов с помощью Grease Pencil, что позволяет вам рисовать в 3D-пространстве. Есть инструменты редактирования временной шкалы и направляющие пути, которые обеспечивают отличный контроль над анимацией, наряду с калькой со слоями, цветами, обводкой и заливкой с помощью Grease Pencil. Blender значительно развился за последние годы, и даже был использован при создании одного из лучших анимационных фильмов года «Flow». Для 3D-анимации набор инструментов Blender сосредоточен вокруг редактора поз анимации персонажей, нелинейной анимации для независимых движений, прямой/обратной кинематики для быстрых поз и синхронизации звука. С инструментами моделирования, текстурирования, анимации и рендеринга Blender конкурирует с такими, как Maya. Он не обеспечивает тот же уровень контроля, но может быть быстрее и более рациональным. Впечатляющий набор инструментов для 3D-моделирования и скульптурирования также делает Blender жизнеспособной альтернативой таким платным программам моделирования, как ZBrush.

4. Cinema 4D

Отличные инструменты 3D-анимации и специальные функции, которые идеально подходят для новичков

Характеристики:

Платформы: Windows, macOS и Linux.

План: Подписка.

Лучше всего подходит для: редактирования временной шкалы, готовых шаблонов, процедурных инструментов, специальных инструментов для создания графики движения.

Используется в: рекламе, архитектурной визуализации, разработке игр.

Сайт: https://www.maxon.net/en/cinema-4d

Плюсы:

дружелюбно для новичков,

широкий набор инструментов,

относительно доступно.

Минусы:

отсутствуют инструменты для создания визуальных эффектов.

Выберите его, если:

Вы хотите анимировать графику движения. Cinema 4D имеет процедурные инструменты, которые делают его популярным для дизайна движений и пользовательского интерфейса фильмов.

Вам нужны быстрые результаты. Интуитивно понятный интерфейс делает Cinema 4D более быстрым для изучения, чем Maya и Blender, а рендеринг происходит также быстрее, чем в Maya.

Не выбирайте его, если:

Вам нужно больше настроек. Maya предлагает полный функционал и больше возможностей для настройки. Cinema 4D слабее в инструментах моделирования и развертке.

Итог:

Cinema 4D — это отличный стартовый инструмент, если вы хотите заняться 3D-анимацией. Его вполне достаточно, если вас в основном интересует графика движения. Он не обладает широтой инструментов моделирования Maya или Blender, но процедурные инструменты делают дизайн движения быстрым и интуитивно понятным.

Cinema 4D от Maxon — это хорошо зарекомендовавший себя инструмент 3D-визуализации, который особенно популярен для графики движения, визуализации, визуальных эффектов, рекламы и некоторых областей разработки игр. Удобный интерфейс делает его идеальным для новичков в 3D-рабочих процессах. Кроме того, Cinema 4D имеет превосходный набор инструментов параметрического моделирования, который ускоряет рабочие процессы и позволяет очень быстро создавать сложные модели. Существует также очень хороший набор плагинов Cinema 4D, которые можно приобрести и установить для расширения функциональности. Специально для анимации Cinema 4D предлагает превосходный редактор временной шкалы и ключевых кадров. Программное обеспечение включает в себя предварительно созданные риги для людей и животных, а также процедурную систему ходьбы под названием CMotion и функцию Pose Morph для легкого смешивания нескольких поз персонажей при анимации. Cinema 4D также имеет специальные инструменты для графики движения и абстрактной анимации, известные как MoGraphs. Cinema 4D располагает массой инструментов и функций, часто со странными названиями, но все они просты для понимания и разработаны для упрощения рабочих процессов.

5. Cartoon Animator 5

Лучшее программное обеспечение для 2D-анимации для начинающих

Характеристики:

Платформа: Windows.

Цена: 149 долларов.

Лучше всего подходит для: создателей контента.

Сайт: https://www.reallusion.com/cartoon-animator

Плюсы:

2D- и 3D-анимация,

работает с PSD,

множество готовых ресурсов.

Минусы:

нет инструментов для рисования,

только для Windows.

Выберите его, если:

Вам нужно много готовых ресурсов. Это главная сила Cartoon Animator.

Не выбирайте его, если:

Вы работаете на Mac. Cartoon Animator 5 доступен только для Windows.

Итог:

Cartoon Animator имеет сильное преимущество в простоте использования и большой библиотеке готовых ресурсов, что может ускорить процесс создания анимации. Однако в нем нет инструментов для рисования, а ресурсы могут быть дорогими.

Cartoon Animator 5 — это последний релиз от команды Reallusion — той же компании, которая делает отличный iClone для 3D-анимации. Он не так популярен, как Moho, но прекрасно подходит для создания профессиональных анимаций, и некоторые новички считают его более доступным, поскольку он поставляется с большим количеством готовых ресурсов. К сожалению, нарисованные вручную персонажи должны быть созданы в другой программе в формате PSD, а оснастка не так проста, как в Moho. Однако большинство инструментов, которые вам могут понадобиться, здесь присутствуют. Система лиц на основе спрайтов позволяет быстро преобразовать 2D-лицо в 3D-голову. Поддерживается векторная и растровая графика, включая слои Photoshop. Moho более полный и простой в использовании, но готовые ресурсы в Cartoon Animator могут оказаться полезными, если вы хотите изучить азы анимации, не создавая множество собственных ресурсов.

6. Procreate Dreams

Отличное программное обеспечение для анимации на iPad

Характеристики:

Платформа: iPad.

Цена: 19,99 доллара.

Лучше всего подходит для: традиционной 2D-анимации.

Сайт: https://procreate.com/dreams

Плюсы:

комплексные инструменты,

без подписки, отличное соотношение цены и качества,

интуитивно понятный интерфейс.

Минусы:

эксклюзивно для iPad.

Выберите его, если:

Вам нужно интуитивно понятное приложение для анимации на iPad. Оно использует тот же подход, что и оригинальный Procreate, с элегантным пользовательским интерфейсом, разработанным специально для iPad.

Вы ищете, с чего начать. Цена и интуитивно понятный интерфейс делают Procreate Dreams отличным инструментом для начала работы.

Не выбирайте его, если:

Вы хотите работать над профессиональными проектами. Профессионалам понадобится более полное программное обеспечение для настольного компьютера, такое как Moho Pro или Toon Boon Harmony.

У вас нет iPad: Само собой разумеется, что Procreate Dreams не вариант, если вам нужно настольное приложение или приложение для Android.

Итог:

Procreate Dreams делает 2D-анимацию на iPad очень увлекательной благодаря своему оптимизированному интерфейсу. Несмотря на ограниченность его инструментов, он отлично подходит для простых проектов и работает также на старых моделях планшетов.

Procreate Dreams потряс многих, когда был представлен в конце 2023 года, привнеся тот же простой в использовании пользовательский интерфейс и процесс Procreate в 2D-анимацию. Он настолько хорош, что нет причин не попробовать его, если вы являетесь пользователем планшета Apple. В то время как стандартное приложение Procreate имеет базовый режим анимации, автономные инструменты и функции Procreate Dreams обеспечивают гораздо больше возможностей. Специально разработанное для iPad приложение лучше всего работает при сочетании управления жестами с Apple Pencil. Используйте традиционные методы калькирования, слои и легко редактируемую временную шкалу, которую можно сжимать, масштабировать и настраивать с помощью Apple Pencil. Приложение хорошо подходит как любителям, так и профессиональным аниматорам. Еще одним инструментом для работы с 2D-анимацией на iPad является Callipeg, но это приложение взимает ежемесячную абонентскую плату, что делает его более дорогим в долгосрочной перспективе.

7. Toon Boom Harmony

Лучшее программное обеспечение для 2D-анимации в рисованных стилях

Характеристики:

Платформы: Windows и Mac.

Цена: Essentials — 230,5 доллара, Advanced — 551,5 доллара, Premium — 1051,5 доллара.

Лучше всего подходит для: профессиональных анимационных телепередач и фильмов.

Сайт: https://www.toonboom.com/products/harmony

Плюсы:

превосходные инструменты оснастки,

инструменты для работы с растровыми, векторными и рисованными изображениями,

полные производственные инструменты, включая 3D-постановку и визуальные эффекты.

Минусы:

сложный и профессиональный,

план Premium рассчитан на профессионалов.

Выберите его, если:

Вам нужен широкий ассортимент профессиональных инструментов. Harmony предлагает несколько подходов, расширенную оснастку персонажей и узловую систему композитинга. Его можно использовать для полигональной 3D-работы, для наложения визуальных эффектов и для покадровой анимации, нарисованной вручную.

Вы хотите работать в одной программе. Некоторые аниматоры, работающие в Moho, экспортируют свою работу в виде слоев, а затем добавляют эффекты в Adobe After Effects. С Harmony вы можете делать все в одном месте.

Не выбирайте его, если:

Вам нужно более простое программное обеспечение. В зависимости от того, насколько глубоко вы хотите погрузиться, Harmony может быть очень крутым инструментом. Moho проще и быстрее, когда дело доходит до оснастки.

У вас ограниченный бюджет. Ежемесячная подписка на Harmony может быть дорогой для начинающих.

Итог:

Toon Boom Harmony охватывает практически весь конвейер анимации, включая визуальные эффекты, которые вам в противном случае пришлось бы делать в After Effects. Он великолепен для традиционной покадровой рисованной графики, но кривая обучения довольно крутая.

Harmony использовался аниматорами и студиями для создания некоторых из самых крупных анимационных фильмов, телешоу и мультфильмов, включая «Симпсонов», «Рика и Морти» и «Футураму». Вы откроете полный набор инструментов, но имейте в виду, что это профессиональное программное обеспечение и у него очень крутая кривая обучения. Функционал Harmony включает в себя инструменты для рисования растровых и векторных изображений, а также расширенные инструменты оснастки и деформаторов. Теперь он также предлагает 3D-сцену для настройки сложных многоплоскостных сред, а также специальные инструменты для композитинга, что означает, что вам не нужно экспортировать файлы для добавления визуальных эффектов. Это означает, что вы можете работать полностью в Harmony, тогда как с Moho Pro вам может потребоваться экспортировать слои, а затем использовать программу вроде After Effects для добавления эффектов. Toon Boom Harmony — это многофункциональный пакет, который ежедневно используется в индустрии анимации, поэтому вам придется платить за это удовольствие. Перед покупкой мы бы рекомендовали загрузить бесплатную пробную версию.

8. Autodesk 3ds Max

Отраслевой стандарт для архитектурной визуализации

Характеристики:

Платформа: Windows.

План: Подписка.

Лучше всего подходит для: механической анимации, визуализации продукта и сцены, оснастки, захвата движений.

Используется в: кинематографе и на телевидении, при разработке игр и архитектурных проектов, а также для дизайна продуктов.

Сайт: https://www.autodesk.com/products/3ds-max

Плюсы:

расширенные функции оснастки,

комплексные инструменты для архитектурной визуализации и игровых сред,

отличные симуляции.

Минусы:

сложный интерфейс.

Выберите его, если:

Вам нужны отличные инструменты для моделирования. В то время как Maya лучше подходит для анимации персонажей благодаря своим инструментам оснастки, 3ds Max является лучшим инструментом для моделирования.

Не выбирайте его, если:

Вы хотите заняться анимацией персонажей. Для анимации персонажей 3ds Max имеет преимущество в оснастке и имеет большую библиотеку инструментов.

Вы занимаетесь анимацией в качестве хобби. Как и Maya, 3ds Max — очень дорогой вариант, если вы не профессиональный аниматор или только планируете стать профессионалом.

Итог:

3ds Max имеет некоторые пересечения с Maya и схожую цену, но он больше подходит для архитектурной визуализации, игровых сред и моделирования для рекламы.

Autodesk 3ds Max — это общая программа для 3D-графики со специальным набором инструментов для анимации. Она не так сосредоточена на чистой анимации, как Autodesk Maya, занимающая второе место в моем списке, но функции 3ds Max включают оснастку персонажей, моделирование жидкости, а также функциональность волос и меха. Он отлично подходит для механической анимации и архитектурной визуализации с превосходными инструментами для текстурирования, затенения и реалистичного освещения. Это делает 3ds Max хорошим универсальным предложением и лучшей инвестицией для тех, кто не интересуется анимацией персонажей. Основной метод создания анимации в 3ds Max заключается в создании ключевых кадров вручную или автоматически. Ползунок времени позволяет пользователям перемещаться по времени и вносить изменения в сцену в определенные моменты. Когда дело доходит до моделирования, 3ds Max предлагает как методы прямой манипуляции, так и процедурного моделирования. Высокая цена может отпугнуть многих пользователей. Пробная бесплатная версия доступна в течение 30 дней, если вы хотите попробовать этот инструмент перед покупкой.

9. iClone

Доступное приложение для анимации персонажей с простыми инструментами

Характеристики:

Платформа: Windows.

Цена: 599 долларов в год.

Лучше всего подходит для: анимации предварительно оснащенных моделей с помощью захвата движений, анимации лиц в реальном времени.

Используется в: кинематографе и на телевидении, при разработке игр и в социальных сетях.

Сайт: https://www.reallusion.com/iclone

Плюсы:

превосходные инструменты для анимации персонажей,

интерфейс в реальном времени,

разовая покупка.

Минусы:

стоимость лицензии на ресурсы может быть высокой.

Выберите его, если:

Вы хотите создавать и анимировать персонажей для разработки игр с предварительной визуализацией. iClone позволяет анимировать модели быстрее, чем Blender или Unreal Engine, включая использование захвата движений.

Вам нужен рендеринг в реальном времени. В отличие от такого программного обеспечения, как Blender, iClone работает в реальном времени, поэтому нет необходимости использовать ферму рендеринга или ждать часами рендеринга.

Не выбирайте его, если:

Вы хотите моделировать. Персонажей можно создавать в приложении Character Creator от Reallusion, но оно позволяет осуществлять настройки только с помощью ползунков. Вы также можете использовать собственные ресурсы, но не сможете моделировать в таком программном обеспечении, как в Blender.

Итог:

iClone нацелен на ускорение анимации персонажей, в том числе с помощью трехмерной моделью объекта. Доступно множество готовых ресурсов, но имейте в виду, что каждый ресурс имеет свою цену.

iClone — это пакет 3D-анимации в реальном времени, специально разработанный для анимации персонажей и виртуального производства. Он используется при создании фильмов и видеоигр, а для анимации кукол на телевидении в реальном времени. Когда дело доходит до лицевой анимации, iClone обеспечивает точную синхронизацию голоса и губ, эмоциональные выражения марионетки, редактирование ключевых слов лица на основе мышц и точный захват лица. Также есть физика с тканью и волосами и всевозможными позами. После того, как персонажи настроены в iClone, ими можно управлять с помощью Motion Director, позволяющим генерировать движения с помощью мыши, клавиатуры или геймпада в реальном времени или записывать, а затем оттачивать. iClone — это простой способ создания и анимации 3D-персонажей, а также отличный вариант для новичков. Интерфейс более удобен для пользователя, чем у Blender. Также есть плагин Headshot, который генерирует 3D-изображения людей в реальном времени по одной фотографии. Программное обеспечение также выигрывает от поддержки таких приложений, как Character Creator, которое поставляется с предварительно настроенными моделями. Также его можно интегрировать в другие пакеты, такие как Maya, 3ds Max, Blender и Unreal Engine. Низкая стоимость входа делает iClone более привлекательным для новичков. Для создания персонажей вы также можете рассмотреть MetaHuman от Unreal Engine, но у iClone все-таки больше возможностей.

Также рекомендуем:

Adobe Animate (https://www.adobe.com/products/animate) — это приложение для 2D-анимации, которое позволяет создавать простые 2D- и векторные анимации. Его можно использовать для создания игровых сред, а также мультфильмов, баннеров и интерактивного контента для веб-сайтов. Это приложение устарело, но до сих пор является хорошим инструментом для покадровой анимации.

Pivot Animator (https://pivotanimator.net) — это бесплатное приложение для 2D-анимации, которое позволяет создавать простые анимации фигурок и спрайтов. Несмотря на свою простоту, Pivot Animator является отличным способом изучить принципы анимации.

Modo (https://campaigns.foundry.com/products/modo/whats-new) от The Foundry имеет уникальную систему процедурной анимации, которая смешивает традиционную оснастку и деформацию. Инструмент также использует искусственный интеллект для заполнения промежуточных кадров, чтобы ускорить процесс. Кроме этого, Modo включает в себя рабочие процессы моделирования, рендеринга и эффектов.

Mixamo (https://www.mixamo.com) является частью семейства приложений Adobe и позволяет создавать анимационных персонажей для видеоигр и фильмов. Модели персонажей можно загружать. Также можно быстро и просто прикреплять готовые модели захвата движения.

Как выбрать лучшее программное обеспечение для анимации

Ваши навыки анимации, а также тип и масштаб ваших проектов являются наиболее важными критериями при выборе соответствующего программного обеспечения. Если вы только начинаете изучать основы 2D- и 3D-анимации и хотите улучшить свои навыки, то менее дорогие или бесплатные приложения в нашем обзоре станут хорошими инструментами, которые позволят привыкнуть к таким концепциям, как калька и промежуточные кадры, настройка скелетов и т.д., без необходимости сразу погружаться в сложный интерфейс. Однако, если вы уже знакомы с основами, то инструменты и рабочий процесс окажутся в центре вашего внимания. Платные приложения более высокого класса помогут вам достичь профессиональных результатов. Мы рекомендуем задать себе следующие вопросы при выборе программного обеспечения для 2D- и 3D анимации: