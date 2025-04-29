Canon Inspiration Days 2025: инновационный взгляд на будущее бизнеса в эпоху искусственного интеллекта

Ежегодное мероприятие Canon Inspiration Days 2025, объединяющее руководителей бизнеса, профессионалов, экспертов и визионеров с целью изучения ключевых тенденций и стратегий успешной цифровой трансформации, состоялось 17 апреля в отеле Hilton в Баку. В этом году мероприятие произвело сильное впечатление на всех участников, предложив свежие идеи, практические решения и конкретные шаги на пути к инновациям. Прошедшая под девизом «Inspire. Innovate. Impact» конференция, объединила большое количество заинтересованных людей, которые получили возможность узнать много интересного и полезного в ходе интерактивных бесед, панельных дискуссий и живых демонстраций.

Гостей Canon Inspiration Days 2025 приветствовал специалист по развитию бизнеса Canon CEE GmbH в Азербайджане Валех Магеррамов, который рассказал о программе мероприятия и представил докладчиков. Основная презентация, которую провел менеджер Canon по привлечению потенциальных клиентов Павел Кита (Pawel Kita), затронула вопросы влияния новых технологий на бизнес-среду и роль искусственного интеллекта в контексте все более быстро меняющегося бизнеса. Многие компании уже получают конкретные преимущества благодаря решениям Canon на базе искусственного интеллекта, и в этот раз прозвучали истории успеха, подчеркивающие, как продукты компании помогают оптимизировать рабочие процессы, стать более устойчивыми к угрозам и повысить эффективность бизнеса.

Кроме рассказа о достижениях компании Canon в этих сферах и тенденциях мирового рынка, Павел Кита затронул темы обеспечения кибербезопасности и масштабного перехода к использованию облачных сервисов. «Одним из важных аспектов IТ-безопасности является растущая обеспокоенность лиц, принимающих решения в данной сфере, относительно безопасности печати. 67% организаций столкнулись с потерей данных из-за неконтролируемых операций печати, а предполагаемая стоимость каждой такой утечки составляет 1 млн. евро. Это не те расходы, которые может себе позволить средний или крупный бизнес. Поэтому все продукты и решения Canon разрабатываются для обеспечения защиты конфиденциальных данных и информации. Это означает, что мы являемся надежным партнером, который может оказать положительное влияние на защиту данных в любой организации», — отметил в своей речи Павел Кита.

Продолжая разговор о тенденциях рынка, выступавший отметил, что одним из преимуществ Canon является то, что компания предлагает не только оборудование, но и программное обеспечение, а также сопутствующие услуги для оптимизации процесса печати и бизнес-процессов для компаний любого размера, работающих в любой сфере. Кроме этого, компания четко определила цели в области устойчивого развития, чтобы снизить свое негативное воздействие на окружающую среду, намереваясь сократить выбросы CO₂ до нуля к 2050 году. «Мы уверены, что достигнем этой цели, и планируем сделать это посредством различных инициатив. Например, эти инициативы включают использование в наших продуктах компонентов, подлежащих вторичной переработке, повышение их энергоэффективности и оптимизацию производственного процесса для сокращения отходов», — сказал Павел Кита.

Одним из ключевых докладов мероприятия стало выступление продуктового менеджера по офисным многофункциональным принтерам Canon Юрия Меркулова, который познакомил участников Canon Inspiration Days 2025 с устройством нового поколения Canon imageFORCE C7165. Благодаря инновационным технологиям, таким как D2 Exposure, которая обеспечивает ведущее в классе разрешение печати 4800×2400 точек на дюйм, этот многофункциональный принтер позволяет создавать отпечатки непревзойденного качества и заниматься творческими проектами высокого уровня прямо в офисе. Безопасность печати обеспечивается встроенными инструментами машинного обучения, с которыми можно настроить необходимые параметры защиты устройства.

В новой линейке используется машинное обучение и алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для повышения надежности и непрерывности рабочего процесса. Эти устройства оснащены E2 Analysis — интеллектуальной технологией для мониторинга состояния компонентов и обеспечения максимальной производительности за счет сокращения времени простоя и перерывов в работе бизнеса. Также выступавший отметил, что новинка обладает высочайшим уровнем ремонтопригодности и обеспечена 5-летней гарантией. «Автоматизация, системы безопасности и устойчивые решения — это уже не просто опции, а необходимость для компаний, которые стремятся успешно реагировать на вызовы будущего. И imageFORCE создавался именно для этих целей», — подчеркнул Юрий Меркулов в ходе знакомства с новинкой рынка печати.

После презентации Canon imageFORCE C7165 специалист по развитию бизнеса Canon Дмитрий Наславский наглядно продемонстрировал, как благодаря интеллектуальной автоматизации, конструкции, ориентированной на устойчивое развитие, и расширенным функциям безопасности искусственный интеллект в этом революционном устройстве может упростить рабочие процессы, сократить расходы и защитить критически важные бизнес-данные. Также во время презентации были отмечены возможности imageFORCE C7165 в работе с такими цифровыми инструментами Canon, как uniFLOW, Scan2x и Therefore.

День, наполненный вдохновляющими презентациями, живыми демонстрациями и открытыми дискуссиями о том, как технологии Canon помогают компаниям стать более эффективными, безопасными и готовыми к будущему, продолжился награждением партнеров и заказчиков. Благодарственным письмом был отмечен руководитель департамента IT-сервисов Azersun Holding Вугар Юсиф. Эта компания стала первым в Азербайджане холдингом, внедрившим программное обеспечение UniFLOW в свои процессы. «Помимо экономической выгоды, Azersun Holding смогла повысить эффективность работы и безопасность данных, произвести автоматизацию процессов печати, а также значительно сократить расходы», — отметил представитель Azersun Holding. Также благодарственное письмо за успешные интеграционные работы в рамках проекта Azersun Holding по развертыванию UniFLOW было вручено генеральному менеджеру Saral Group Эмину Гасанлы. Не остались без внимания и компании, оказавшие поддержку в организации Canon Inspiration Days 2025 — Caspian Energy Club и Divi Corporation.

Конференция Canon Inspiration Days 2025 показала, что компания Canon, благодаря своим эффективным инструментам и решениям для цифровой трансформации бизнеса и повышения стандартов безопасности, полностью следует философии Kyosei — «Жить и работать вместе во имя общего блага»!