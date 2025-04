Лишенный речи пациент с нейрочипом Neuralink смог общаться с помощью ИИ и компьютера

В начале этого года компания Илона Маска (Elon Musk) Neuralink провела третью имплантацию чипа в мозг человека. Пациент Брэд Смит (Brad Smith) болен невербальным боковым амиотрофическим склерозом, что привело к полному параличу и потере речи. Недавно он полностью адаптировался к работе с устройством и рассказал журналистам о своем состоянии после операции и о том, как она изменила его жизнь.

I am the 3rd person in the world to receive the @Neuralink brain implant.

1st with ALS. 1st Nonverbal.

I am typing this with my brain. It is my primary communication.

Ask me anything! I will answer at least all verified users!

Thank you @elonmusk! pic.twitter.com/bxYO3SBfA2

— Bradford G Smith (Brad) (@ALScyborg) April 27, 2025