Лишенный речи пациент с нейрочипом Neuralink смог общаться с помощью ИИ и компьютера

В начале этого года компания Илона Маска (Elon Musk) Neuralink провела третью имплантацию чипа в мозг человека. Пациент Брэд Смит (Brad Smith) болен невербальным боковым амиотрофическим склерозом, что привело к полному параличу и потере речи. Недавно он полностью адаптировался к работе с устройством и рассказал журналистам о своем состоянии после операции и о том, как она изменила его жизнь.

I am the 3rd person in the world to receive the @Neuralink brain implant. 1st with ALS. 1st Nonverbal. I am typing this with my brain. It is my primary communication. Ask me anything! I will answer at least all verified users! Thank you @elonmusk! pic.twitter.com/bxYO3SBfA2 — Bradford G Smith (Brad) (@ALScyborg) April 27, 2025

Смит не может говорить или двигать какой-либо частью тела, кроме уголков рта и глаз, и он полностью зависим от аппарата искусственной вентиляции легких, чтобы поддерживать свою жизнь. Теперь для общения с близкими он использует компьютер: Neuralink позволяет набирать текст на виртуальной клавиатуре с предиктивным вводом и быстрыми подсказками.

Это видео Смит создал с помощью интерфейса мозг-компьютер (BCI) для управления мышью на своем MacBook Pro. При его содействии команда Neuralink создала приложение для чата, которое использует ИИ для прослушивания разговора и создания вариантов ответа.

Устройство также позволило пациенту общаться при помощи синтезированного голоса. Он был воссоздан на основе записей, сделанных в то время, когда Смит еще мог говорить. Для преобразования текста в речь используется чат-бот Grok. Он же помогает быстрее общаться: распознает фразы собеседников и предлагает готовые быстрые ответы.