Азербайджанский пилот примет участие в престижных гонках при поддержке лидера в сфере инноваций и скорости — компании Bakcell

При поддержке лидера в сфере инноваций и скорости — компании Bakcell, азербайджанский пилот Гюльгусейн Абдуллаев выступит на соревнованиях Gulf Radical Cup, которые пройдут с 4 по 6 апреля в Дубае (ОАЭ). Представляя бренд Bakcell, Абдуллаев примет участие в заездах под гоночным номером 55, готовый продемонстрировать свое мастерство на международной арене.

Организатором Gulf Radical Cup является команда GulfSport Racing, основанная в 2006 году. Более подробную информацию о гонке можно найти на официальном сайте соревнований.