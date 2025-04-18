Gulfstream Distribution провел для заказчиков компании Proxima Tech Solutions воркшоп, посвященный решениям Cisco в сфере кибербезопасности

16 апреля в отеле Ritz-Carlton прошло мероприятие, организованное компаниями Gulfstream Distribution и Cisco для заказчиков компании Proxima Tech Solutions. Гостей мероприятия приветствовали менеджер по развитию бизнеса Cisco в Gulfstream Distribution Чингиз Новрузов и представитель Proxima Tech Solutions Асиф Гумбатов.

Участие в воркшопе, который провел сертифицированный (CCIE) специалист по IT-безопасности Даниил Кириллов приняли специалисты и заказчики системного интегратора из различных сфер бизнеса. Презентации Даниила Кирилова охватили следующие темы:

принцип работы, используемые протоколы и возможности программной платформы Cisco ISE , позволяющей централизованно управлять идентификацией и контролем доступа к сети;

, позволяющей централизованно управлять идентификацией и контролем доступа к сети; обновления в линейке межсетевых экранов Cisco Secure Firewall , включающие преимущества искусственного интеллекта и обеспечивающие современные возможности межсетевого экранирования, контроля доступа и обнаружения угроз, а также защиту от вредоносного программного обеспечения и атак;

, включающие преимущества искусственного интеллекта и обеспечивающие современные возможности межсетевого экранирования, контроля доступа и обнаружения угроз, а также защиту от вредоносного программного обеспечения и атак; интеллектуальное решение Cisco Secure Network Analytics , обеспечивающее мониторинг и анализ трафика в корпоративных сетях, обнаружение и предотвращение атак, мониторинг безопасности и анализ сетевого трафика в реальном времени.

, обеспечивающее мониторинг и анализ трафика в корпоративных сетях, обнаружение и предотвращение атак, мониторинг безопасности и анализ сетевого трафика в реальном времени. решение Cisco Secure Email and Web Manager, объединяющее функции управления и отчетности по нескольким устройствам Cisco для обеспечения безопасности электронной почты и веб-сайтов.

В ходе презентаций выступавший отметил сильные стороны продуктов Cisco, познакомил с актуальными обновлениями как программных, так и аппаратных решений, а также рассказал о нюансах лицензирования. Воркшоп стал платформой для обмена знаниями и опытом между участниками. В ходе мероприятия также прошли интерактивные дискуссии, позволившие участникам получить полное представление о решениях Cisco в области кибербезопасности.