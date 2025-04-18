spot_img
18 апреля, 2025
ДомойТелекомСобытияGulfstream Distribution провел для заказчиков компании Proxima Tech Solutions воркшоп, посвященный решениям...

Gulfstream Distribution провел для заказчиков компании Proxima Tech Solutions воркшоп, посвященный решениям Cisco в сфере кибербезопасности

Cisco

16 апреля в отеле Ritz-Carlton прошло мероприятие, организованное компаниями Gulfstream Distribution и Cisco для заказчиков компании Proxima Tech Solutions. Гостей мероприятия приветствовали менеджер по развитию бизнеса Cisco в Gulfstream Distribution Чингиз Новрузов и представитель Proxima Tech Solutions Асиф Гумбатов.

Участие в воркшопе, который провел сертифицированный (CCIE) специалист по IT-безопасности Даниил Кириллов приняли специалисты и заказчики системного интегратора из различных сфер бизнеса. Презентации Даниила Кирилова охватили следующие темы:

  • принцип работы, используемые протоколы и возможности программной платформы Cisco ISE, позволяющей централизованно управлять идентификацией и контролем доступа к сети;
  • обновления в линейке межсетевых экранов Cisco Secure Firewall, включающие преимущества искусственного интеллекта и обеспечивающие современные возможности межсетевого экранирования, контроля доступа и обнаружения угроз, а также защиту от вредоносного программного обеспечения и атак;
  • интеллектуальное решение Cisco Secure Network Analytics, обеспечивающее мониторинг и анализ трафика в корпоративных сетях, обнаружение и предотвращение атак, мониторинг безопасности и анализ сетевого трафика в реальном времени.
  • решение Cisco Secure Email and Web Manager, объединяющее функции управления и отчетности по нескольким устройствам Cisco для обеспечения безопасности электронной почты и веб-сайтов.

В ходе презентаций выступавший отметил сильные стороны продуктов Cisco, познакомил с актуальными обновлениями как программных, так и аппаратных решений, а также рассказал о нюансах лицензирования. Воркшоп стал платформой для обмена знаниями и опытом между участниками. В ходе мероприятия также прошли интерактивные дискуссии, позволившие участникам получить полное представление о решениях Cisco в области кибербезопасности.

Предыдущая статья
4SİM ilə Çin təşkilatları arasında əməkdaşlığa dair memorandumlar imzalandı
Следующая статья
Компания CASPEL совместно с группой компаний МУК провела мероприятие, посвященное инновациям Oracle
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,950ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»