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4 апреля, 2025
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Google и партнеры запустили первый спутник FireSat с ИИ для раннего обнаружения небольших лесных пожаров

Google FireSat

Компания Google представила проект FireSat — сеть спутников с искусственным интеллектом, которая способна обнаруживать лесные пожары площадью до 25 м2 менее чем за 20 минут. Спутниковая группировка FireSat призвана произвести революцию в борьбе с лесными пожарами и значительно снизить климатические риски. Пожары ежегодно уничтожают миллионы гектаров лесов и выбрасывают в атмосферу огромное количество углерода. Google надеется, что FireSat поможет снизить эти потери и защитить будущее планеты.

Система использует спутники с инфракрасными камерами, чтобы отслеживать возгорания по всему миру и отличать их от других источников тепла, например, дыма заводских труб. Консорциум, включающий Google Research, Muon Space и Earth Fire Alliance, уже запустил первый спутник с Космической военной базы Ванденберг, положив начало созвездию из более чем 50 спутников. Полностью сеть заработает к 2030 году.

FireSat помогает выявлять очаги возгорания на ранней стадии, пока они не вышли из-под контроля. Спутники сканируют Землю, а ИИ анализирует данные, определяя точное местоположение пожара. Это позволяет оперативно реагировать и минимизировать ущерб. Система особенно важна для регионов, где лесные пожары угрожают жизням, домам и экосистемам.

Проект FireSat финансируется Google.org, которая вносит $13 млн. через свою инициативу AI Collaborative: Wildfires, а также Moore Foundation.

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