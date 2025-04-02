spot_img
2 апреля, 2025
ДомойТехнологииАвтомобилиHyundai показал концепт-кар Insteroid в стиле гоночных симуляторов

Hyundai показал концепт-кар Insteroid в стиле гоночных симуляторов

Hyundai Insteroid

Компания Hyundai показала концептуальный электромобиль Insteroid, созданный на базе уже выпускаемого компактного электрического кроссовера Inster. В основе кроссовера лежит бензиновая модель Hyundai Casper четырехлетней давности.

Hyundai Insteroid

Концепт Insteroid вдохновлен гоночными симуляторами, а над его созданием трудилась европейская команда дизайнеров Hyundai. Insteroid «представляет современный взгляд на идею автомобиля мечты», — говорит главный дизайнер компании Эдуардо Рамирес (Eduardo Ramirez).

Hyundai Insteroid

Insteroid получил широкий набор модифицированных кузовных деталей, массивный спойлер, трековые колеса диаметром 21 дюйм с разным дизайном на передней и задней оси, большие воздухозаборники и вентиляционные отверстия в колесных арках.

Интерьер салона практически полностью лишен привычной отделки, а взамен снабжен развитым каркасом безопасности и прочими гоночными атрибутами. В интерьере используется ткань с 3D-узором, изготовленная из переработанных отходов. Переднюю панель заменили решетчатой вставкой, а вместо привычных приборов установлены ретрофутуристичные датчики. Есть гоночный руль, массивная рукоятка стояночного тормоза и каркас безопасности, а вместо заднего ряда сидений установлена мощная аудиосистема. Никаких технических подробностей нет.

Концепт-кар Hyundai Insteroid будет демонстрироваться с 3 по 13 апреля на выставке Seoul Mobility Show.

Insteroid назван дизайнерским проектом, призванным привлечь дополнительное внимание молодежи (особенно геймеров) к серийной модели: планов по массовому производству таких электрокаров у компании нет. В дополнение к этому Hyundai представит Insteroid в видеоигре собственной разработки, которая будет доступна всем желающим через веб-браузер.

Предыдущая статья
AnTuTu: самые производительные Android-флагманы и смартфоны среднего уровня марта
Следующая статья
4SİM-in icraçı direktoru “Innovation 2025” konfransında iştirak edib
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,958ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»