Hyundai показал концепт-кар Insteroid в стиле гоночных симуляторов

Компания Hyundai показала концептуальный электромобиль Insteroid, созданный на базе уже выпускаемого компактного электрического кроссовера Inster. В основе кроссовера лежит бензиновая модель Hyundai Casper четырехлетней давности.

Концепт Insteroid вдохновлен гоночными симуляторами, а над его созданием трудилась европейская команда дизайнеров Hyundai. Insteroid «представляет современный взгляд на идею автомобиля мечты», — говорит главный дизайнер компании Эдуардо Рамирес (Eduardo Ramirez).

Insteroid получил широкий набор модифицированных кузовных деталей, массивный спойлер, трековые колеса диаметром 21 дюйм с разным дизайном на передней и задней оси, большие воздухозаборники и вентиляционные отверстия в колесных арках.

Интерьер салона практически полностью лишен привычной отделки, а взамен снабжен развитым каркасом безопасности и прочими гоночными атрибутами. В интерьере используется ткань с 3D-узором, изготовленная из переработанных отходов. Переднюю панель заменили решетчатой вставкой, а вместо привычных приборов установлены ретрофутуристичные датчики. Есть гоночный руль, массивная рукоятка стояночного тормоза и каркас безопасности, а вместо заднего ряда сидений установлена мощная аудиосистема. Никаких технических подробностей нет.

Концепт-кар Hyundai Insteroid будет демонстрироваться с 3 по 13 апреля на выставке Seoul Mobility Show.

Insteroid назван дизайнерским проектом, призванным привлечь дополнительное внимание молодежи (особенно геймеров) к серийной модели: планов по массовому производству таких электрокаров у компании нет. В дополнение к этому Hyundai представит Insteroid в видеоигре собственной разработки, которая будет доступна всем желающим через веб-браузер.