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1 мая, 2025
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Adata представила новую серию SSD XPG MARS 980 с интерфейсом PCIe 5.0

Adata MARS 980

Компания Adata Technology представила новую линейку твердотельных NVMe-накопителей XPG MARS 980. В нее вошли три модели MARS 980 STORM, MARS 980 BLADE и MARS 980 PRO, которые различаются системами охлаждения и ориентированы на разные категории пользователей. Новинки ориентированы на профессиональных геймеров, энтузиастов высоких технологий и специалистов в области искусственного интеллекта.

Накопители серии MARS 980 используют интерфейс PCIe 5.0 x4 и оснащены 6-нм контроллером. Это позволило существенно повысить как производительность, так и энергоэффективность по сравнению с решениями предыдущего поколения. В линейку вошли модели SSD емкостью 1, 2 и 4 Tb. Скорости последовательного чтения и записи достигают 14 000 и 13 000 МБ/с соответственно. Заявлена производительность при случайных операциях чтения на уровне 2 млн. IOPS и записи — 1,65 млн. IOPS. Ресурс составляет до 2980 TBW. На накопители предоставляется пятилетняя гарантия производителя.

Модели MARS 980 STORM оснащены гибридной воздушно-жидкостной системой охлаждения, в состав которой входят медные трубки, а также два вентилятора. Это решение, по словам производителя, позволяет снизить рабочие температуры примерно на 20% по сравнению с традиционными пассивными системами охлаждения. Питание для вентиляторов подается непосредственно через разъем M.2, что исключает необходимость использования дополнительных кабелей.

Модели MARS 980 BLADE оснащены тонкими радиаторами и предназначены для использования в ноутбуках и мини-ПК, где ограничено пространство. Эти SSD также можно использовать в настольных ПК и в игровых консолях PS5.

Накопители серии MARS 980 PRO получили радиатор из алюминиевого сплава, который в сочетании с активным вентилятором эффективно рассеивает тепло, снижая температуру на 15% по сравнению с пассивными решениями. Питание вентилятора также обеспечивается через разъем M.2.

Цены твердотельных накопителей Adata MARS 980 пока не озвучены.

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