«Лаборатория Касперского» подтвердила статус стратегического лидера в тесте AV-Comparatives EPR Test третий год подряд

Решение Kaspersky EDR Expert третий раз подряд получило статус Strategic Leader по итогам теста Endpoint Prevention and Response (EPR) от AV-Comparatives. Это подтверждает, что продукт обеспечивает высокий уровень предотвращения инцидентов и реагирования на них, с низкими уровнем ложных срабатываний и итоговой стоимостью владения решением.

В тесте AV-Comparatives участвовали 12 защитных решений. Для проверки их эффективности использовались 50 различных сценариев целевых атак. Решения оценивали по следующим показателям: активное реагирование (Prevention), пассивное реагирование (Detection), затраты на реагирование на ложные срабатывания (Operational Accuracy Costs) и затраты от задержек бизнес-процессов, вызванных работой решения (Workflow Delay Costs).

Решение Kaspersky EDR Expert обнаружило и предотвратило все 50 сценариев атак со 100%-ной точностью, а также стало одним из немногих, показавших максимальный результат по совокупному показателю эффективности продукта в предотвращении и реагировании на инциденты — 99,3%. Тест показал, что продукт никак не мешает бизнес-процессам — пользователи могут работать, в то время как продукт продолжает контролировать и анализировать события. Kaspersky EDR Expert также вошёл в число продуктов с наиболее низкой совокупной стоимостью владения (Total Cost of Ownership).

«Присвоение статуса стратегического лидера третий год подряд свидетельствует о том, что мы стабильно предоставляем защитные решения высокого уровня. Мы постоянно совершенствуем наши технологии, чтобы не только предлагать клиентам превосходные возможности для обнаружения угроз и реагирования на них, но и обеспечивать бесперебойную работу их бизнес-процессов без задержек. Мы гордимся тем, что наши усилия получили высокую оценку по результатам строгого независимого тестирования», — комментирует Александр Лискин, руководитель управления исследования угроз в «Лаборатории Касперского».

В 2025 году решение Kaspersky Next EDR Expert (в которое входит представленный на российском рынке продукт Kaspersky EDR Expert) продолжает проходить тестирование и уже получило статус «Сертифицировано» от AV-Comparatives в тесте EDR Detection Validation Certification test 2025.

«„Лаборатория Касперского” регулярно показывает высокие результаты в ходе наших EPR-тестов. Во всех сценариях решение Kaspersky EDR Expert показало себя одним из наиболее эффективных для обнаружения и предотвращения угроз. Мы поздравляем компанию с тем, что она остаётся лидером в сфере кибербезопасности», — комментирует Андреас Клементи (Andreas Clementi), основатель и генеральный директор AV-Comparatives.

С полными результатами теста 2024 Endpoint Prevention and Response Test от AV-Comparatives можно ознакомиться здесь. Узнать больше о Kaspersky EDR Expert можно на сайте.