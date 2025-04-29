В Азербайджане начались продажи Серии Xiaomi Pad 7

Обе модели оснащены 11,2-дюймовым дисплеем с разрешением 3.2K, соотношением сторон 3:2, адаптивным HDR. Дисплей с сертификацией TÜV Rheinland показывает кристально четкое изображение. Он поддерживает частоту обновления до 144 Гц, за счет чего визуальная составляющая более плавная. Благодаря высокой плотности пикселей 345 ppi дисплей показывает четкий текст и яркие изображения. Калибровка цвета студийного уровня и поддержка 68 миллиардов цветов обеспечивают точную и реалистичную цветопередачу. Кроме того, эти планшеты легкие: вес составляет всего 500 г, а толщина — 6,18 мм. Четыре динамика с Dolby Atmos® обеспечивают иммерсивный звук, в то время как Xiaomi HyperOS 2 выводит производительность на новый уровень с Xiaomi HyperConnect.2

Xiaomi HyperConnect, работающий на базе Xiaomi HyperOS2, предлагает обновленный, интуитивно понятный интерфейс, обеспечивающий легкую интеграцию между устройствами. Используя NFC Sharing, можно легко получить доступ к Xiaomi Share, который обеспечивает мгновенную передачу файлов и сопряжение устройств простым касанием. С помощью Home screen+ 2.0 можно запустить до двух приложений на смартфоне одновременно прямо с планшета Серии Xiaomi Pad 7.2 Также можно одновременно активировать камеры вашего смартфона и планшета в приложении. Возможность трансляции изображения с камеры смартфона способствует улучшению качества презентаций и повышению эффективности творческих и рабочих процессов. Эта функция хорошо подходит для показа динамичного многоракурсного видеоконтента. Серия Xiaomi Pad 7 имеет режим рабочей станции, который превращает планшет в интерфейс, подобный настольному компьютеру, предлагая плавающие окна, настраиваемые размеры приложений и, таким образом, облегчая многозадачность. Передовой AI повышает производительность с помощью интеллектуальных инструментов, таких как AI Заметки для корректуры или перевода текста, AI Переводчик и AI Рисование в Mi Canvas. Вместе эти функции делают Серию Xiaomi Pad 7 мощным инструментом для рабочей и творческой продуктивности.

Xiaomi Pad 7 Pro выводит производительность на новый уровень со Snapdragon® 8s Gen 3. Его 32-мегапиксельная фронтальная камера AON и 50-мегапиксельная основная камера обеспечивают профессиональную фото- и видеосъемку. Уникальная для Xiaomi Pad 7 Pro технология Wi-Fi 7 обеспечивает молниеносное подключение, а боковой сканер отпечатков пальцев повышает безопасность. Аккумулятор емкостью 8850 мАч поддерживает технологию HyperCharge 67 Вт, достигая полной зарядки всего за 79 минут. Его элегантный алюминиевый цельный корпус сочетает в себе прочность и изысканность, что делает его идеальным выбором для профессионалов. Xiaomi Pad 7 — отличный вариант для тех, кто ищет баланс между работой и развлечениями. Он оснащен 13-мегапиксельной основной камерой для высококачественных фотографий и 8-мегапиксельной фронтальной камерой для четких видеозвонков и селфи. Работающий на базе Snapdragon® 7+ Gen 3 Mobile Platform, он обеспечивает надежную производительность для многозадачности и развлечений. Xiaomi Pad 7 оснащен Wi-Fi 6E5 для эффективного подключения и турбозарядкой 45 Вт, которая обеспечивает полную зарядку всего за 103 минуты.

И Xiaomi Pad 7 Pro, и Xiaomi Pad 7 дополняются рядом тщательно продуманных аксессуаров, которые предлагают профессионалам и обычным пользователям инструменты для повышения производительности и креативности.7 Клавиатура Xiaomi Pad 7/7 Pro Focus Keyboard повышает удобство использования благодаря подсвеченным клавишам, регулируемым углам наклона и комфортному набору текста. Стилус Xiaomi Focus Pen, который теперь доступен в новом белом цвете, снижает задержку обработки на уровне мс и обладает 8192 уровнем чувствительности к нажатию, что делает его идеальным инструментом для заметок, рисования и точных задач. Защитный чехол Xiaomi Pad 7/7 Pro обеспечивает долговечность и стиль, гарантируя, что устройства останутся в безопасности и первозданном виде при ежедневном использовании.

Xiaomi Pad 7 будет доступен в трёх цветовых вариантах: синий, серый и зелёный⁸

Стоимость:

Xiaomi Pad 7 8 ГБ + 256 ГБ — 899 AZN

Xiaomi Pad 7 Pro 8 ГБ + 256 ГБ — 1089 AZN

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Изображения Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 7 Pro

Краткая характеристика Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 7 Pro