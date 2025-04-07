Bloomberg: повышение пошлин ставит под угрозу всю цепочку поставок Apple

Как известно, с 5 апреля этого года на импорт всех товаров из всех стран в США введены пошлины в размере не менее 10%. А с 9 апреля во многих странах будут действовать более высокие пошлины. Китай — одна из таких стран, ее тарифная ставка составляет 54%. Действующее правительство США установило ставку в размере 34%, но кроме этого, уже существует ставка на продукцию в размере 20%.

Одной из компаний, которая взаимодействует на глобальном уровне и может сильно пострадать из-за новых тарифов, является Apple. Ее продукция почти целиком создается за пределами США — от сборки до компонентов. iPhone, Airpods, iPad, Apple Watch и компьютеры Mac частично производятся в Индии, Вьетнаме или Таиланде, чипы для гаджетов — на Тайване. Все эти страны также подвержены влиянию таможенной политики, а Китай – это «ядро» цепочки поставок компании iPhone. Новые тарифы делают такую модель очень уязвимой.

Журналист Марк Гурман из Bloomberg пишет, что у Apple есть ряд стратегий, чтобы «смягчить удар» новых «взаимных тарифов» администрации Трампа и пережить надвигающийся кризис. Apple не поднимала базовую цену iPhone в США с момента выхода iPhone X в 2017 году. Pro-модель по-прежнему стоит $999, несмотря на инфляцию и усложнение производства. Несмотря на новые тарифы, компания постарается сделать все возможное, чтобы сохранить стоимость флагманского iPhone в $999.

Гурман изложил несколько идей, как Apple может избежать радикального роста цен на свою продукцию:

Давление на поставщиков для установления более выгодных цен, что позволяет компании компенсировать производственные затраты;

Apple сама берет на себя часть расходов. У нее высокая маржинальность (около 45%), что дает ей пространство для маневра;

Краткосрочные корректировки цен, пока идет оценка ситуации;

Продолжение диверсификации цепочки поставок, которая, скорее всего, не будет включать производство в США. Apple продолжает активно переносить производство в Индию, Вьетнам и Таиланд, но нужны соглашения о снижении пошлин с этими странами;

Компания, как и другие производители, заранее импортировала крупные партии устройств, чтобы избежать пошлин. Эти товары можно продавать по старым ценам до осени. Устройства, которые уже находятся на территории США, не облагаются пошлинами.

Apple рискует потерять огромную часть прибыли, если не сократит зависимость от Китая. Есть шанс, что глава компании Тим Кук вновь добьется индивидуального освобождения от тарифов, как это было в первый срок Трампа. Но в краткосрочной перспективе цены могут вырасти.