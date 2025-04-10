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10 апреля, 2025
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Azercell и Национальный Паралимпийский Комитет Азербайджана продолжают сотрудничество

Azercell

Лидирующий мобильный оператор Азербайджана ООО «Azercell Telecom» и Национальный Паралимпийский Комитет Азербайджана продолжают долгосрочное сотрудничество в рамках нового соглашения. Благодаря этой инициативе около 120 детей с ограниченными возможностями в течение года смогут заниматься паралимпийскими видами спорта, включая пара-настольный теннис, пара-пауэрлифтинг, пара-плавание, пара-дзюдо и пара-тхэквондо.

Azercell поддерживает развитие Детского паралимпийского движения с 2014 года, внося вклад в популяризацию инклюзивного спорта и создавая условия для раскрытия потенциала юных спортсменов. Благодаря этой поддержке сотни детей получили возможность заниматься спортом, что способствовало расширению деятельности Детского паралимпийского комитета.

Эта инициатива не только укрепляет паралимпийское движение в стране, но и оказывает положительное влияние на физическое и психологическое развитие детей, помогая им обрести уверенность в себе, мотивацию и активнее интегрироваться в общество.

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