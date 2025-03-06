YouTube запустил подписку Premium Lite за $7,99 в месяц

На платформе YouTube стал доступен новый тарифный план Premium подписки с урезанными возможностями, но и за более низкую цену. Подписка Premium Lite за $7,99 в месяц отключает рекламу во всех видео, кроме музыкальных. Стандартная Premium стоит $13,99, почти в два раза дороже, чем Premium Lite.

Остальные функции стандартной Premium, такие как загрузка видео и фоновое воспроизведение, в новой подписке недоступны.

Пока что тарифный план Premium Lite запущен только на территории США, в ближайшие недели он появится в Таиланде, Германии и Австралии, а затем станет доступен и в других странах.