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6 марта, 2025
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YouTube запустил подписку Premium Lite за $7,99 в месяц

YouTube Premium Lite

На платформе YouTube стал доступен новый тарифный план Premium подписки с урезанными возможностями, но и за более низкую цену. Подписка Premium Lite за $7,99 в месяц отключает рекламу во всех видео, кроме музыкальных. Стандартная Premium стоит $13,99, почти в два раза дороже, чем Premium Lite.

Остальные функции стандартной Premium, такие как загрузка видео и фоновое воспроизведение, в новой подписке недоступны.

Пока что тарифный план Premium Lite запущен только на территории США, в ближайшие недели он появится в Таиланде, Германии и Австралии, а затем станет доступен и в других странах.

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