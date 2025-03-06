Techpro DC объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с SolarWinds

Techpro DC, один из крупнейших IT-дистрибьюторов в Закавказье и Центральной Азии, объявляет о сотрудничестве с SolarWinds – ведущим разработчиком решений для мониторинга и управления IT-операциями.

Благодаря этому партнёрству компании региона получат доступ к современным инструментам для повышения эффективности IT-инфраструктуры, а также возможность работать с локальными экспертами и оперативной поддержкой.

О SolarWinds

Компания SolarWinds, со штаб-квартирой в Остине (США, Техас), разрабатывает передовые решения для мониторинга и управления IT-инфраструктурой. Её продукты используются как крупными корпорациями, так и средним и малым бизнесом, помогая IT-командам управлять инфраструктурой проще, быстрее и надёжнее.

Сегодня более 90 000 компаний по всему миру, включая MasterCard, Microsoft, Siemens, Nokia, NASA и Harvard, доверяют решениям SolarWinds для обеспечения стабильной работы IT-систем.

Ключевые решения, доступные в регионе

SolarWinds предлагает широкий спектр решений для мониторинга и управления IT-инфраструктурой. Среди наиболее востребованных:

🔹 Network Performance Monitor (NPM) – мониторинг и диагностика сетей

🔹 Server & Application Monitor (SAM) – управление серверами и приложениями

🔹 Database Performance Analyzer (DPA) – анализ производительности баз данных

🔹 IT Service Management (ITSM) – управление IT-услугами и процессами

Эти и многие другие решения помогают компаниям автоматизировать процессы, повышать стабильность IT-систем и оптимизировать их производительность.

Расширение присутствия в регионе

Techpro DC теперь является официальным дистрибьютором SolarWinds в Центральной Азии и Закавказье, включая Азербайджан, Грузию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

Это позволит компаниям региона получать передовые решения для мониторинга и управления IT-инфраструктурой с локальной поддержкой и адаптированными условиями.

В компании рады развитию этого сотрудничества и уверены, что оно принесёт пользу компаниям, работающим в сфере IT-инфраструктуры. Если у вас есть вопросы о продуктах или возможностях партнёрства, Techpro DC всегда готов обсудить детали и помочь с выбором оптимального решения.