spot_img
6 марта, 2025
ДомойТелекомСобытияTechpro DC объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с SolarWinds

Techpro DC объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с SolarWinds

Techpro DC

Techpro DC, один из крупнейших IT-дистрибьюторов в Закавказье и Центральной Азии, объявляет о сотрудничестве с SolarWinds – ведущим разработчиком решений для мониторинга и управления IT-операциями.

Благодаря этому партнёрству компании региона получат доступ к современным инструментам для повышения эффективности IT-инфраструктуры, а также возможность работать с локальными экспертами и оперативной поддержкой.

О SolarWinds

Компания SolarWinds, со штаб-квартирой в Остине (США, Техас), разрабатывает передовые решения для мониторинга и управления IT-инфраструктурой. Её продукты используются как крупными корпорациями, так и средним и малым бизнесом, помогая IT-командам управлять инфраструктурой проще, быстрее и надёжнее.

Сегодня более 90 000 компаний по всему миру, включая MasterCard, Microsoft, Siemens, Nokia, NASA и Harvard, доверяют решениям SolarWinds для обеспечения стабильной работы IT-систем.

Ключевые решения, доступные в регионе

SolarWinds предлагает широкий спектр решений для мониторинга и управления IT-инфраструктурой. Среди наиболее востребованных:

🔹 Network Performance Monitor (NPM) – мониторинг и диагностика сетей
🔹 Server & Application Monitor (SAM) – управление серверами и приложениями
🔹 Database Performance Analyzer (DPA) – анализ производительности баз данных
🔹 IT Service Management (ITSM) – управление IT-услугами и процессами

Эти и многие другие решения помогают компаниям автоматизировать процессы, повышать стабильность IT-систем и оптимизировать их производительность.

Расширение присутствия в регионе

Techpro DC теперь является официальным дистрибьютором SolarWinds в Центральной Азии и Закавказье, включая Азербайджан, Грузию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

Это позволит компаниям региона получать передовые решения для мониторинга и управления IT-инфраструктурой с локальной поддержкой и адаптированными условиями.

В компании рады развитию этого сотрудничества и уверены, что оно принесёт пользу компаниям, работающим в сфере IT-инфраструктуры. Если у вас есть вопросы о продуктах или возможностях партнёрства, Techpro DC всегда готов обсудить детали и помочь с выбором оптимального решения.

Предыдущая статья
İlk Azərbaycan universiteti və yerli təşkilat DİF-in «Strategic Intelligence» platformasına qoşuldu
Следующая статья
Volvo представила полностью электрический лифтбек ES90
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,966ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»