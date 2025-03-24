Будущие модели Apple Watch будут оснащены камерой для взаимодействия с ИИ

Компания Apple, в рамках программы развития носимых устройств с использованием искусственного интеллекта, собирается внедрить камеры в smart-часы Apple Watch. Об этом заявил журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Решение позволит гаджету «анализировать окружающую среду».

Это относится и к базовым и флагманским моделям часов. В стандартных Apple Watch камера будет интегрирована в область экрана, но пока неясно, потребуется ли для этого отверстие в дисплее или же датчик будет размещен под ним. В Watch Ultra камеру разместят на боковой поверхности корпуса, рядом с физической кнопкой.

Камеры нужны будут для работы технологии Visual Intelligence, которую компания также хочет реализовать в наушниках AirPods. Данная технология позволяет осуществлять быстрый поиск данных о попавших в объектив камеры объектах. В настоящее время она в значительной степени опирается на нейросети, разработанные OpenAI и Google. По словам Гурмана, в дальнейшем Apple намерена снизить зависимость Visual Intelligence от нейросетей сторонних разработчиков.

По данным журналиста, оснащенные камерами Apple Watch появятся на рынке не раньше 2027 года, как и умные AirPods.

Гурман также сообщил, что Apple планирует выпустить свой первый складной iPhone в 2026 году. Смартфон получит 5,5-дюймовый внешний дисплей и 7,8-дюймовый внутренний. Его цена составит около $2000.