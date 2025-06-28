Чем может удивить рынок ноутбуков?

Конкуренция на рынке ноутбуков заставляет производителей постоянно совершенствовать свою продукцию, чтобы она пользовалась спросом, пробуждала интерес и постоянно удивляла. Таковы законы рынка, и его участники вынуждены с ними считаться. Например, еще в 2019 году компания Intel показала прототип геймерского ноутбука Honeycomb Glacier, отличавшегося тем, что он был оснащен двумя экранами. И, кстати, это была далеко не первая попытка производителей продемонстрировать похожие решения. Однако Intel превзошла своих соперников в том, что нашла оригинальное решение для своей новинки.

ASUS Zenbook Duo

В том же 2019 году компания ASUS представила на выставке Computex новую линейку ноутбуков ZenBook Pro Duo. Особенностью новинок стала необычная компоновка. Ноутбуки оснастили вторым монитором, расширяющим возможности рабочего стола без необходимости подключения внешней периферии. В дополнение к основному, 15,6” сенсорному OLED-дисплею с тонкими рамками и разрешением 4K, ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo был оснащен вспомогательным экраном ScreenPad Plus диагональю 14”, разместившимся над блоком клавиатуры. На месте цифрового блока клавиш находится двухфункциональная сенсорная панель ASUS NumberPad с функциями тачпада.

Через 5 лет, в 2024 году, компания представила обновленный ASUS ZenBook Duo, который не только стал первым в мире ноутбуком, оснащенным компонентами с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта, но и получил сразу два одинаковых 14” сенсорных OLED-дисплея. При раскрытии дисплейной крышки на 1800 два идентичных дисплея ASUS Lumina OLED с соотношением сторон 16:10, разрешением 3K и частотой обновления 120 Hz образуют единый большой экран диагональю 19,8”, который благодаря встроенной в корпус подставке можно устанавливать вертикально или горизонтально, поэтому Zenbook Duo можно эффективно использовать во множестве различных сценариев. Управлять работой экранов помогает приложение ASUS ScreenXpert. Клавиатуру можно как полностью отсоединять, чтобы использовать все доступное экранное пространство, так и устанавливать на нижний дисплей, превращая устройство в классический компактный ноутбук.

Acer DualPlay

На выставке IFA 2024 в Берлине компания Acer представила новую концепцию геймерского ноутбука DualPlay, в котором присутствует съемный беспроводной контроллер. Половинки контроллера ноутбука DualPlay немного напоминают джойстики JoyCon игровой приставки Nintendo Switch. Между контроллерами имеется тачпад, который используется для управления ноутбуком, когда периферийное устройство установлено в специальную выемку в ноутбуке. В этой полости контроллер держится благодаря электромагнитному замку, который открывается при нажатии одной кнопки. По бокам в нижней части ноутбука находится пара выдвижных динамиков мощностью по 5 Вт. Они предназначены для обеспечения еще более глубокого погружения в игру, по сравнению с неигровым режимом, когда контроллер находится в ноутбуке. При желании джойстики можно отсоединить от центральной части с тачпадом и использовать каждый по-отдельности.

Spacetop G1

В начале прошлого года компания Sightful в рамках программы раннего доступа представила инновационный ноутбук Spacetop, не имеющий экрана. Вместо него используются очки дополненной реальности, которые предоставляют пользователю огромный 100” виртуальный экран. А позже производитель показал улучшенную версию Spacetop G1 со значительно более производительной начинкой и более доступной ценой. В очках дополненной реальности для Spacetop G1 используются OLED-панели с частотой обновления 90 Hz, разрешением 1080р и полем зрения в 500. Sightful не разрабатывала очки самостоятельно, а использовала модифицированную версию Xreal Air 2 Pro. Также технология дает возможность использовать сразу несколько виртуальных мониторов, не прибегая к покупке дополнительного оборудования. Цена Spacetop G1 составляет 1900 долларов.

Compal Infinite Laptop и Adapt X

Ведущий ODM-производитель ноутбуков Compal получил сразу несколько премий iF Design Award 2025 за необычные концептуальные решения. Compal Infinite Laptop сочетает в себе портативность и производительность благодаря возможностям расширения экрана по горизонтали, увеличиваясь с 14” до 18”. В то же время Adapt X получил модульную конструкцию, похожую на ту, что используется в концепте Framework Laptop Playbook. В Compal утверждают, что этот концептуальный дизайн привлекателен для клиентов, поскольку он предлагает несколько режимов использования, снижает частоту обновлений и должен сократить электронные отходы. Compal Adapt X сочетает 14” или 16” дисплей с концентратором, к которому можно подключить несколько модулей, что делает ремонт и модернизацию более доступными. Ноутбук спроектирован таким образом, что замена дисплея, клавиатуры, батареи, накопителя и памяти не составит труда. Интересно, что большинство модулей можно использовать и независимо от ноутбука.

Lenovo ThinkBook Transparent Display

На выставке MWC 2024 компания Lenovo показала концепт необычного ноутбука ThinkBook Transparent Display, оснащенного полностью прозрачным экраном. Кроме того, традиционной физической клавиатуры у ноутбука нет. Вместо нее нижнюю половину корпуса занимает сенсорная панель, на которую могут выводиться виртуальные клавиши. Lenovo ThinkBook Transparent Display оборудован 17,3” безрамочным дисплеем Micro-LED. Поддерживаемое разрешение составляет 720p. Низкое разрешение — это техническое ограничение технологии. Дисплей имеет максимальную яркость 1000 кд/м2 и коэффициент пропускания света около 55%. По словам представителей компании, в качестве меры конфиденциальности тыльную часть дисплея можно затемнить. Ноутбук оснащен веб-камерой с поддержкой функций генеративного искусственного интеллекта, который позволяет различать объекты, находящиеся в поле видения. В Lenovo считают, что такой форм-фактор ноутбуков окажется полезным для цифровых художников, которые смогут одновременно видеть мир сквозь экран и воспроизводить его при помощи стилуса и сенсорной панели. По мнению представителей компании, подобные технологии в серийных ноутбуках найдут применение в течение ближайших 5 лет.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable

На выставке MWC 2023 компания Lenovo впервые продемонстрировала концепт ноутбука с растягивающимся экраном. Устройство оснащено 12,7” дисплеем с соотношением сторон 4:3. При помощи небольшого переключателя на торцевой панели дисплей увеличивается до 15,3” при соотношении сторон 8:9. Панель выдвигается вверх при помощи встроенных моторов. В сложенном виде разрешение составляет 2024×1604 пикселей, а в разложенном — 2024×2368 пикселей. Весь процесс занимает около 10 сек. А уже в текущем году компания представила ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, демонстрирующий способность Lenovo превращать передовые концепции в практичные высокопроизводительные решения для профессионалов бизнеса. Компактный 14” дисплей раздвигается по вертикали до внушительных 16,7” простым нажатием специальной клавиши или жестом руки перед камерой, благодаря чему пользователи получают почти 50% дополнительной отображающей поверхности дисплея в портативном форм-факторе ультратонкого ноутбука.

Lenovo ThinkBook Flip AI PC

Концепт Lenovo ThinkBook AI PC под кодовым названием Flip представляет собой эволюцию адаптивных форм-факторов на базе искусственного интеллекта. Став одним из самых ярких анонсов MWC 2025, этот прототип ноутбука переосмысливает то, как профессионалы взаимодействуют с искусственным интеллектом и динамичными рабочими средами. Его 18,1” складной OLED-дисплей позволяет пользователям переходить от компактного 13” ноутбука на базе искусственного интеллекта к вертикально расширяемому рабочему пространству, оптимизируя производительность, многозадачность и совместную работу. Этот революционный дизайн позволяет профессионалам легко переключаться между пятью различными режимами, включая режим традиционного ноутбука, — режим вертикального дисплея для просмотра документов, режим совместной работы на двух дисплеях, режим планшета и книги. Возможность запускать и работать с несколькими приложениями одновременно реализована посредством разделения экрана на несколько рабочих зон, это избавляет от необходимости подключать внешние мониторы.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED

В 2022 году компания ASUS представила ноутбук Zenbook 17 Fold OLED. Устройство получило складывающийся 17,3” OLED-дисплей с разрешением 2560×1920 пикселей, соотношением сторон 4:3 и частотой обновления 60 Hz. При сгибании панель превращается в два бесшовно примыкающих друг к другу 12,5” дисплея с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1920х1280 пикселей каждый. Шарнир обеспечивает угол раскрытия до 1800, при этом его ресурс составляет 30 тысяч циклов, что соответствует 6 циклам открывания в день на протяжении 9 лет. Складной OLED-дисплей поддерживает сенсорный ввод, обладает сертификациями PANTONE Validated, Dolby Vision HDR и TÜV Rheinland. Ноутбук поступил в продажу в конце 2022 года по цене от 3499 долларов, но с тех пор модель не обновлялась.

Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2

В 2022 году модель со складывающимся экраном появилась и в портфолио компании Lenovo. Правда следует уточнить, что эта новинка пришла на смену ноутбуку ThinkPad X1 Fold, представленному еще в 2020 году. Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 оснащен 16,3” сенсорным OLED-экраном с разрешением 2560х2024 пикселей и соотношением сторон 4:3. При использовании в сложенном виде диагональ экрана составляет 12” при соотношении сторон 3:2. Устройство поставляется вместе с полноразмерной Bluetooth-клавиатурой и подставкой, которые крепятся к задней части сложенного ноутбука при помощи магнитного крепления. Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 поступил в продажу в ноябре того же года по цене от 2499 долларов. Информации о дальнейшем развитии этой линейки, к сожалению, нет.

HP Spectre Fold

В 2023 году компания HP представила тонкий и легкий складывающийся компьютер Spectre Fold. В разложенном виде HP Spectre Fold представляет собой 17” дисплей. У него есть встроенная подставка, позволяющая использовать его как обычный компьютер, а гибкий экран превращает новинку в 12,3” ноутбук. Для режима планшета предусмотрены стилус и клавиатура, которые идут в комплекте и могут заряжаться прямо на устройстве по беспроводной сети. Устройство получило сенсорный OLED-дисплей с разрешением 1920×2560 пикселей, соотношением сторон 3:4 и максимальной яркостью 500 кд/м2. Кроме того, в рамку экрана встроена камера GlamCam. HP Spectre Fold стал одним из самых дорогих из когда-либо выпущенных компьютеров в подобном форм-факторе. Его стартовая цена составляла 5000 долларов.

Huawei MateBook Fold

В прошлом месяце в рамках большой презентации в Китае компания Huawei представила свой первый ноутбук под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS — MateBook Fold. Это гибрид планшета и ноутбука с огромным 18” складывающимся OLED-дисплеем с разрешением 3296х2472 пикселей, поддержкой технологии LTPO и пиковой яркостью до 1600 кд/м2. В устройстве используется самый большой по меркам ноутбуков каплевидный шарнир для соединения половин корпуса. С его помощью можно фиксировать наклон экрана под разными углами. В полностью раскрытом виде соотношение сторон составляет 4:3, но в режиме ноутбука соотношение сторон каждой 13” половины составляет 3:2. Весит устройство 1,16 кг, а его толщина составляет 7,3 мм. В корпус встроена подставка, чтобы его можно было поставить на стол в раскрытом виде. В комплекте также есть подключаемая клавиатура. Цена Huawei MateBook Fold в Китае стартует от 3330 долларов.

Lenovo Yoga Solar PC

Lenovo Yoga Solar PC — это прототип ноутбука для пользователей, которые предпочитают работать вне офиса в традиционном его понимании. Устройство оснащено панелью с коэффициентом преобразования солнечной энергии более 24%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. Такой высокий показатель достигается за счет использования технологии Back Contact Cell, которая позволила переместить монтажные кронштейны и проводящие ток сетки на тыльную часть солнечных батарей, максимизируя площадь активного поглощения. Революционная система динамического мониторинга солнечной энергии Dynamic Solar Tracking постоянно измеряет ток и напряжение на панели, автоматически регулируя настройки зарядного устройства в соответствии запасом энергии, обеспечивая максимальную экономию ресурса независимо от интенсивности освещения. Даже в условиях недостаточной освещенности панель способна вырабатывать энергию и поддерживать заряд аккумулятора, когда ноутбук не используется. Установленная в Yoga Solar PC солнечная панель за 20 минут поглощает и преобразовывает от прямых солнечных лучей достаточное количество энергии для воспроизведения видео в течение одного часа.

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Рынок ноутбуков продолжит расти в ближайшие годы, хотя темпы роста могут быть не такими высокими, как в прошлые периоды. Ожидается, что рост будет обусловлен спросом на передовые технологии, такие как искусственный интеллект и складывающиеся экраны, а также на доступные и мощные устройства для работы и учебы. Так что нас ждет еще много интересных концептов и прототипов, так как борьба за рынок станет еще сильнее.