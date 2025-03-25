Регистрация на конкурс «AZERCELL CUP 2025» продолжается!

Azercell приглашает юных талантов продемонстрировать свои способности в информатике и программировании.

Продолжается регистрация на конкурс «AZERCELL CUP 2025», организованный в рамках сотрудничества ООО «Azercell Teleсom», Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и Института образования.

Соревнование предназначено для учащихся 6–7 классов общеобразовательных школ, проявляющих интерес к информатике и программированию. Участники, успешно прошедшие отборочный этап, получат возможность пройти специализированные тренинги, направленные на углубление знаний и развитие практических навыков. Кроме того, школьники, показавшие лучшие результаты, в перспективе смогут стать членами Национальной сборной по информатике и представлять Азербайджан на международных олимпиадах.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 4 апреля 2025 года на сайте https://azercellcup.org. После регистрации кандидаты будут приглашены на пробный экзамен, а 5 апреля 2025 года состоится первый тур соревнования в онлайн-формате.

Отметим, что с 2017 года Azercell поддерживает подготовку школьников к международным олимпиадам по информатике. За это время учащиеся столичных и региональных школ завоевали 90 медалей на международных соревнованиях по программированию в различных возрастных категориях.