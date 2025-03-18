Решения CrowdStrike были представлены на конференции в Баку

14 марта в отеле JW Marriott Absheron Baku ведущая компания в области решений по кибербезопасности на основе искусственного интеллекта CrowdStrike, совместно со своим дистрибьютором в Азербайджане в лице компании Techpro DC, провела конференцию, в рамках которой познакомила партнеров со своими решениями.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратился коммерческий директор Techpro DC Мирджалал Багиров, который отметил, что дистрибьюторское соглашение с CrowdStrike, подписанное компанией в октябре прошлого года, позволяет Techpro DC предлагать платформу кибербезопасности CrowdStrike Falconn своим клиентам и партнерам по всей Центральной Азии и в своем регионе деятельности, включая Азербайджан, Грузию, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Такая возможность позволяет обеспечить работу предприятий региона в безопасной, надежной IТ-среде, защищенной от современных киберугроз.

Знакомство с гостями конференции продолжили региональные менеджеры по продажам CrowdStrike в Кавказском регионе и Центральной Азии, Александр Мамаев и Русланс Барбашин, которые вкратце рассказали об истории компании, а также познакомили участников мероприятия с локальной командой, призванной обеспечить техническую поддержку продуктов и решений CrowdStrike.

Более подробному знакомству с портфолио решений CrowdStrike было посвящено выступление инженера по продажам компании Орхана Габибзаде. «Инновационность разработок CrowdStrike и предоставление комплексных возможностей по анализу киберугроз были неоднократно отмечены мировыми рейтинговыми агентствами. Благодаря этому все корпоративные клиенты, независимо от размера и опыта, могут легко внедрять аналитические данные в операционном центре безопасности, отслеживать вредоносные активности за пределами своего периметра и получать лучшие в своем классе отчеты с анализом, подкрепленным надежной командой профессионалов в области разведки», — отметил О.Габибзаде.

Также докладчик познакомил гостей мероприятия с платформой Falcon, охватывающей широкий спектр возможностей для обеспечения безопасности, в которую входят:

Облачный антивирус нового поколения (NGAV), обеспечивающий мгновенное обнаружение и блокировку угроз Falcon Prevent.

Решение Falcon Insight для обнаружения и реагирования на конечных точках (EDR).

Услуга проактивного поиска угроз Falcon OverWatch, реализуемая командой экспертов CrowdStrike.

Инструмент Falcon Discover для обеспечения видимости инфраструктуры.

Дополнительный модуль Falcon Identity Protection, обеспечивающий защиту учетных записей и управление доступом.

Инструмент Falcon Cloud Workload Protection для обеспечения безопасности облачных рабочих нагрузок, включая контейнеры и виртуальные машины.

Мероприятие завершилось выступлением менеджера по партнерскому альянсу CrowdStrike Субхана Шарифова, который рассказал о нюансах партнерской программы CrowdStrike. Он отметил, что CrowdStrike сосредоточена на расширении возможностей собственной партнерской экосистемы, стараясь сделать партнеров членами своей команды, строй отношения на доверии и взаимных обязательствах перед клиентами. Программа отмечает технических специалистов партнеров, которые демонстрируют высокий уровень знаний продукта и технической экспертизы.