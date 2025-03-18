Решения CrowdStrike были представлены на конференции в Баку

14 марта в отеле JW Marriott Absheron Baku ведущая компания в области решений по кибербезопасности на основе искусственного интеллекта CrowdStrike, совместно со своим дистрибьютором в Азербайджане в лице компании Techpro DC, провела конференцию, в рамках которой познакомила партнеров со своими решениями.
С приветственным словом к гостям мероприятия обратился коммерческий директор Techpro DC Мирджалал Багиров, который отметил, что дистрибьюторское соглашение с CrowdStrike, подписанное компанией в октябре прошлого года, позволяет Techpro DC предлагать платформу кибербезопасности CrowdStrike Falconn своим клиентам и партнерам по всей Центральной Азии и в своем регионе деятельности, включая Азербайджан, Грузию, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Такая возможность позволяет обеспечить работу предприятий региона в безопасной, надежной IТ-среде, защищенной от современных киберугроз.
Знакомство с гостями конференции продолжили региональные менеджеры по продажам CrowdStrike в Кавказском регионе и Центральной Азии, Александр Мамаев и Русланс Барбашин, которые вкратце рассказали об истории компании, а также познакомили участников мероприятия с локальной командой, призванной обеспечить техническую поддержку продуктов и решений CrowdStrike.
Более подробному знакомству с портфолио решений CrowdStrike было посвящено выступление инженера по продажам компании Орхана Габибзаде. «Инновационность разработок CrowdStrike и предоставление комплексных возможностей по анализу киберугроз были неоднократно отмечены мировыми рейтинговыми агентствами. Благодаря этому все корпоративные клиенты, независимо от размера и опыта, могут легко внедрять аналитические данные в операционном центре безопасности, отслеживать вредоносные активности за пределами своего периметра и получать лучшие в своем классе отчеты с анализом, подкрепленным надежной командой профессионалов в области разведки», — отметил О.Габибзаде.
Также докладчик познакомил гостей мероприятия с платформой Falcon, охватывающей широкий спектр возможностей для обеспечения безопасности, в которую входят:
- Облачный антивирус нового поколения (NGAV), обеспечивающий мгновенное обнаружение и блокировку угроз Falcon Prevent.
- Решение Falcon Insight для обнаружения и реагирования на конечных точках (EDR).
- Услуга проактивного поиска угроз Falcon OverWatch, реализуемая командой экспертов CrowdStrike.
- Инструмент Falcon Discover для обеспечения видимости инфраструктуры.
- Дополнительный модуль Falcon Identity Protection, обеспечивающий защиту учетных записей и управление доступом.
- Инструмент Falcon Cloud Workload Protection для обеспечения безопасности облачных рабочих нагрузок, включая контейнеры и виртуальные машины.
Мероприятие завершилось выступлением менеджера по партнерскому альянсу CrowdStrike Субхана Шарифова, который рассказал о нюансах партнерской программы CrowdStrike. Он отметил, что CrowdStrike сосредоточена на расширении возможностей собственной партнерской экосистемы, стараясь сделать партнеров членами своей команды, строй отношения на доверии и взаимных обязательствах перед клиентами. Программа отмечает технических специалистов партнеров, которые демонстрируют высокий уровень знаний продукта и технической экспертизы.