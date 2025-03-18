Новый глава Intel собирается возродить производственный потенциал компании и расширить бизнес в сфере ИИ

Сегодня, 18 марта, Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) вступает в должность нового генерального директора Intel. Он стал четвертым главой компании за последние семь лет. На посту главы Intel Лип-Бу Тан собирается в первую очередь навести порядок в сферах контрактного производства процессоров и искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с планами нового руководителя компании.

Лип-Бу Тан уже выступил на общем собрании сотрудников Intel и отметил, что компании придется принять ряд трудных решений. Для повышения гибкости управленческой структуры и скорости реализации решений новый генеральный директор сократит некоторых руководителей среднего звена, которые, как он считает, добавляют инерции всем управленческим процессам.

По словам источника, Лип-Бу Тан решительно настроен привлечь к услугам контрактного подразделения Intel Foundry новых клиентов, и будет в этой сфере действовать достаточно «агрессивно». При новом гендиректоре Intel также попытается наверстать упущенное в сфере выпуска ускорителей вычислений. Новый глава компании готов внимательно выслушивать не только клиентов и партнеров, но и сотрудников Intel. По сути, Лип-Бу Тан настроен устранить ошибки, допущенные своим предшественником Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger), который существенного доверия со стороны новых клиентов завоевать так и не сумел. Их настораживала не очень гладкая история деятельности Intel с многочисленными задержками выхода новых продуктов или их полной отменой.

Кроме того, Лип-Бу Тан пришел к выводу, что культура компании утратила дух, заложенный ее основателем, а принятие решений тормозится раздутым штатом. Своими соображениями он поделился с советом директоров еще летом прошлого года, но не нашел понимания, после чего решил уйти из компании.

Лип-Бу Тан намерен сохранить за Intel ее производственные мощности, а также превратить в «контрактного производителя мирового класса». По предварительным оценкам, усилия Intel в этой сфере оправдают себя, если компания заполучит хотя бы двух крупных разработчиков чипов в качестве своих лояльных клиентов.

Также планируется перейти к ежегодному выпуску новых поколений собственных чипов для ускорителей вычислений, как это сейчас делает Nvidia при поддержке TSMC. Но конечно для реализации всех планов понадобится определенное время. Эксперты считают, что на подготовку к выпуску первого поколения актуальных ускорителей вычислений Intel потратит время до 2027 года как минимум.