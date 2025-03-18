ВТБ запустил возможность перевода средств в Азербайджан по номеру телефона

Розничные клиенты ВТБ теперь могут переводить средства в Азербайджан по номеру телефона клиентам дочернего банка «ВТБ Азербайджан». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Перевод осуществляется со счета в рублях, при этом средства моментально поступят на счет получателя, открытый в «ВТБ Азербайджан» в национальной валюте — азербайджанских манатах. Комиссия за перевод составит 0,5% (минимум 30 рублей/ 0.60 манатов), за одну операцию клиенты смогут перевести до 300 тысяч рублей (6 049 манатов). Пользователи могут перевести средства в Азербайджан посредством интернет-банка, а также в приложении «ВТБ Онлайн» для смартфонов на базе Android.

По словам начальника управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексея Хранилова, в настоящее время 70% розничных клиентов выбирают перевод по телефону для отправки средств за рубеж, потому что это быстро и просто. Понимая, насколько пользователям интересен такой способ расчетных операций, ВТБ расширяет горизонты в Азербайджане. Курс конвертации при переводе средств будет одним из самых выгодных на рынке, а сам процесс перевода – быстрым и интуитивно понятным.

На сегодняшний день клиентам банка доступны более 100 зарубежных направлений.