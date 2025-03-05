Realme показала концепт смартфона со сменными объективами профессионального уровня

На выставке MWC 2025 компания Realme показала концептуальный смартфон Interchangeable-Lens Concept с поддержкой сменных объективов профессионального уровня. Аналогичное устройство выпустила Xiaomi еще в 2022 году.

Был продемонстрирован смартфон с двумя сменными объективами: 73-мм портретным с 3-кратным зумом и 234-мм телеобъективом с 10-кратным зумом. По словам представителя компании, такая оптическая система обеспечивает исключительную четкость изображения, «ранее немыслимую для мобильных устройств».

Смартфон оснастили кастомным 1-дюймовым датчиком Sony IMX989 и ультраширокоугольным сенсором Sony IMX890. Оба датчика обеспечивают высокую производительность, но ключевую роль здесь играет именно 1-дюймовый сенсор. Для работы со сменными объективами на смартфон необходимо было установить специальный адаптер, после чего можно подключить нужную оптику. При подключении внешнего объектива на смартфоне меняется интерфейс приложения камеры. Например, можно управлять приближением. С протестированным объективом можно было получить 60-кратный оптический зум, хотя без использования штатива резкие фото можно получить максимум с 30-кратным приближением.

Смартфон был построен на базе довольно уже старого процессора Snapdragon 8 Gen 2, что может косвенно говорить о сроках разработки проекта. Когда Realme планирует вывести этот продукт на рынок, неизвестно.