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5 марта, 2025
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Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell – уже в продаже!

Лидирующий мобильный оператор предлагает пользователям номера серий 100, 101 и 110.

Azercell объявляет о старте продаж эксклюзивных номеров серий 100, 101 и 110. Уже с 5 марта новые номера с префиксом 010 станут доступны для пользователей.

Эта серия отличается уникальностью и легко запоминающимися комбинациями, позволяя абонентам подчеркнуть свою индивидуальность и персонализировать мобильный опыт.

Приобрести номера серии 100 можно на официальном онлайн-портале Azercell – www.azercellim.com. Здесь пользователи смогут выбрать и оформить покупку номера в удобном формате. В ближайшее время на платформе также появятся номера с другими префиксами и сериями.

Подчеркните свою индивидуальность с Azercell – 100 преимуществ из 100 возможных!

Дополнительную информацию об ООО «Azercell Telecom» можно найти на официальном сайте компании.

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