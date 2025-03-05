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5 марта, 2025
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Microsoft анонсировал ИИ-помощника Dragon Copilot для сферы здравоохранения

Microsoft Dragon Copilot

Компания Microsoft анонсировала Dragon Copilot — ИИ-помощника, разработанного для сферы здравоохранения, который позволяет врачам оптимизировать клиническую документацию, отображать информацию и автоматизировать задачи. По словам компании, Dragon Copilot поможет врачам уделять больше времени пациентам благодаря сокращению объема рутинной административной работы. Согласно октябрьскому исследованию Google Cloud, врачи тратят почти 28 часов в неделю на административные задачи, такие как заполнение документации.

ИИ-помощник Dragon Copilot был создан на основе уже существующих решений – Dragon Medical One (голосовые заметки и ведение историй болезней) и DAX Copilot (автоматизация медицинской документации). Эти технологии разработала компания Nuance Communications, приобретенная Microsoft в 2021 году. Как сообщает компания, Dragon Copilot способен распознавать голосовые команды на естественном языке и выполнять ряд ключевых задач. В их числе — автоматическое создание и ведение медицинских записей в режиме реального времени, поиск нужной информации из надежных источников и ответы на запросы врачей, резюме после визита пациента и многое другое.

Запуск сервиса запланирован на май 2025 года в США и Канаде. Позже ИИ-помощник Microsoft Dragon Copilot появится и в других странах.

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