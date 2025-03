Представлены Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro с подсветкой Glyph и кнопкой Essential Key

Компания Nothing на выставке MWC 2025 представила смартфоны Phone (3a) и Phone (3a) Pro. По техническим характеристикам — много общего, главные различия состоят в системах камер, которые также отличаются и по дизайну.

Новые модели пришли на смену прошлогодним Nothing Phone 2a и Nothing Phone 2a Plus. Они получили улучшенное «железо», обновленные камеры и кнопку Essential Key, которая позволяет выполнять быстрые действия. Обе новинки сохранили фирменную подсветку Glyph.

Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro получили одинаковый экран. Это 6,77-дюймовая OLED-панель с разрешением 2392 x 1080 пикселей (387 ppi), частотой обновления 120 Hz и максимальной яркостью 3000 нит. Частота сенсорного слоя составляет Hz, ШИМ-частота – 2160 Hz. Есть поддержка HDR10+. Экран защищает стекло Panda Glass. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область дисплея.

В основе смартфонов лежит процессор Snapdragon 7s Gen 3, благодаря чему производительность по сравнению с прошлогодними моделями выросла на 33%. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя – 128 или 256 Gb.

Nothing Phone (3a) получил основную камеру с тремя датчиками: 50 Мп (Samsung, 1/1.57″, f/1.88, угол захвата 84,5 градуса, ЭФР 24 мм, оптический зум 2х, OIS+EIS), телеобъектив на 50 Мп (Sony, 1/2.75″, f/2.0, угол захвата 49,5 градусов, ЭФР 50 мм, оптический зум 2х, гибридный зум 4х, цифровой зум 20х, EIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (Sony, 1/4″, f/2.2, угол захвата 120 градусов, ЭФР 15 мм). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (1/3,44″, f/2.2, угол захвата 89 градусов, ЭФР 22 мм).

У Pro-версии камеры чуть получше. Основная камера смартфона расположена в массивном круглом блоке – главный и широкоугольный модуль те же, что и в базовой версии, а телеобъектив на 50 Мп получил перископ-оптику (Sony, 1/1.95″, f/2.55, угол захвата 33,6 градусов, ЭФР 70 мм, оптический зум 3х, гибридный зум 6х, цифровой зум 60х, макро, OIS+EIS). Фронтальная камера разрешением 50 Мп (1/2.76″, f/2.2, угол захвата 81,2 градусов, ЭФР 24 мм0.

Емкость аккумуляторов у моделей одна и та же и составляет 5000 мАч, есть поддержка 50-ваттной зарядки (50% за 19 минут). В оснащение смартфонов также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, две nanoSIM-карты, стереодинамики и защита IP64. Phone (3a) Pro имеет поддержку eSIM. Габариты и вес базовой модели — 163,52 х 77,50 х 8,35 мм, 201 гр; Pro-версии — 163,52 х 77,5 х 8,39 мм, 211 гр. Смартфоны поставляются с Android 15 и пользовательским интерфейсом NothingOS 3.1. Обещают три года полноценных обновлений OC и шесть лет поддержки патчами безопасности.

Nothing Phone (3a) выпустят в белом, черном и синем цветах корпуса. Цены: 8/128 Gb — €329, 12/256 Gb — €379. Nothing Phone (3a) Pro будет доступен в черном и сером исполнении. Цена: 12/256 Gb — €459. Предзаказ на смартфоны уже открыт, в продаже — с 11 марта.