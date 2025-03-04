Apple представила новые iPad и iPad Air

Компания Apple без каких-либо анонсов сегодня представила новое поколение планшетов: базовый iPad и iPad Air. Главным изменением стали более мощные процессоры. Кроме того, была представлена обновленная клавиатура Magic Keyboard.

Новый iPad получил процессор A16 Bionic (как в iPhone 15) и увеличенный объем памяти. Теперь пользователям доступны конфигурации с 128, 256 и 512 Gb встроенной флеш-памяти. Предыдущая модель была доступна только в конфигурациях 64 и 256 Gb. Модель не поддерживает функции Apple Intelligence. Других изменений нет.

Планшет будет доступен в синем, розовом, желтом и серебристом цветах корпуса. Цена также не изменилась, по-прежнему от $349.

Новый iPad Air оборудован процессором Apple M3. Как отмечает компания, он почти в два раза быстрее iPad Air с M1 и до 3,5 раз быстрее, чем iPad Air с A14 Bionic. Что касается производительности ИИ, Neural Engine в M3 на 60% быстрее в сравнении с M1. Конфигурации памяти четыре: 128, 256 и 512 ГБ, а также 1 Tb.

Как и прежде, планшет выпускается с диагональю экрана 11 или 13 дюймов. Это по-прежнему IPS-матрица с частотой обновления 60 Hz и яркостью 500 нит и 600 нит соответственно. Заявлена поддержка стилусов Apple Pencil Pro и Apple Pencil (USB-C). Автономность не изменилась — до 10 часов использования браузера по Wi-Fi или просмотра видео.

Для новых iPad Air предлагается обновленная клавиатура Magic Keyboard с увеличенным трекпадом и рядом из 14 специальных клавиш. Клавиатура крепится к iPad Air с помощью магнитного Smart Connector без необходимости использования Bluetooth.

11-дюймовая модель по-прежнему будет стоить от $599, а 13-дюймовая — от $799. На выбор четыре цвета корпуса. Новая клавиатура Magic Keyboard поставляется в белом цвете за $269 для 11-дюймовой версии и $319 для 13-дюймового iPad Air. Предварительный заказ уже открыт, в продажу новые устройства поступят с 12 марта.