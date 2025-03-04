4 марта 2025 года в отеле Absheron Marriott состоялось важное мероприятие под названием « Rabalon и Cisco : Цифровое будущее Азербайджана — Умные сети». Организованное компаниями Rabalon и технологическим гигантом Cisco, это событие объединило ведущих специалистов государственных учреждений, финансового и банковского секторов, а также экспертов IT-индустрии для обсуждения ключевых аспектов цифровой трансформации страны.

О мероприятии

В эпоху стремительно развивающихся технологий умные сети являются основой устойчивого цифрового будущего. На мероприятии были представлены передовые решения Cisco в области сетевой инфраструктуры, кибербезопасности, облачных технологий и автоматизированного управления. Особое внимание было уделено решениям Cisco SD-WAN и Cisco Umbrella, которые демонстрируют, как эти технологии повышают безопасность и операционную эффективность предприятий.

Основные темы обсуждения:

Развитие умных сетей и их влияние на цифровизацию Азербайджана;

Революционные технологии в области сетевой безопасности: защита данных в современном мире;

Инновационные решения Cisco для финансового и государственного секторов;

Влияние автоматизации и облачных сервисов на эффективность бизнеса;

CiscoSD-WAN: решения нового поколения, упрощающие управление корпоративными сетями и повышающие их безопасность;

CiscoUmbrella: облачные решения для глобальной защиты современных предприятий.

Спикеры и выступающие:

На мероприятии выступили ведущие специалисты Cisco и Rabalon, а также ключевые ведущие в области цифровой трансформации Азербайджана. В рамках панельных дискуссий и презентаций эксперты поделились успешными практиками и стратегиями внедрения передовых технологий.

Выступление Рамина Искендерова:

«Сегодня цифровая трансформация — это не просто тренд, а необходимость для любой организации, стремящейся к развитию и конкурентоспособности. В рамках партнерства с Cisco мы предоставляем государственным учреждениям и частным компаниям инновационные решения, которые позволяют достичь более высокого уровня эффективности и безопасности. Такие решения, как Cisco SD-WAN и Cisco Umbrella, открывают новую эру в управлении сетями и обеспечивают современный подход к безопасности. Мы уверены, что наше мероприятие станет важным шагом в построении умной цифровой экосистемы страны.»

Выступление Вусалы Абасовой:

«Как компания Rabalon, мы гордимся вкладом в цифровое развитие Азербайджана. Мероприятие, организованное в рамках нашего стратегического партнерства с Cisco, представляет собой важную платформу для внедрения инновационных технологий и создания умных сетей. Мы уверены, что это сотрудничество выходит за рамки технологических решений — оно также способствует цифровизации экономики страны и развитию государственного и частного секторов. Благодаря таким мероприятиям мы поощряем обмен знаниями и опытом среди специалистов и ускоряем внедрение инновационных подходов. Rabalon — это компания с обширным опытом в IT-сфере, предоставляющая передовые решения в области сетевой инфраструктуры, кибербезопасности и облачных технологий. Индивидуальный подход к потребностям клиентов и профессиональная поддержка — наши главные приоритеты. Мы продолжим формировать цифровое будущее Азербайджана совместными усилиями Rabalon и Cisco.»

Формат мероприятия и возможности для участников:

Участники мероприятия получили возможность напрямую общаться с экспертами, задавать вопросы и получать профессиональные рекомендации по внедрению инновационных решений в своих организациях. Были представлены практические примеры, демонстрации технологий и широкие возможности для установления стратегических партнерств.

О компании Rabalon

«Rabalon » — ведущая азербайджанская компания в сфере информационных технологий, специализирующаяся на разработке и внедрении инновационных бизнес-решений. Изначально основанная в США в 2018 году, компания «Rabalon» была учреждена в Азербайджане в 2019 году. В портфолио компании входят инфраструктурные решения, приложения на основе искусственного интеллекта (AI), IoT и аналитические решения, программное обеспечение для управления бизнес-процессами (BPM), решения в области кибербезопасности и облачные инфраструктуры. «Rabalon» реализовала более 200 проектов, обладая свыше 25 лет совокупного опыта и командой, состоящей из более чем 50 инженеров и консультантов. Миссия «Rabalon» — внедрение технологических инноваций во все сферы жизни, повышение эффективности бизнеса и улучшение пользовательского опыта. Узнать больше о компании и её продуктах можно на официальном веб-сайте, а также следите за новостями в блоге и на страницах в социальных сетях — «LinkedIn» , «Facebook» и «Instagram».

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