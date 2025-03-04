4 марта 2025 года в отеле Absheron Marriott состоялось важное мероприятие под названием «Rabalon и Cisco: Цифровое будущее Азербайджана — Умные сети». Организованное компаниями Rabalon и технологическим гигантом Cisco, это событие объединило ведущих специалистов государственных учреждений, финансового и банковского секторов, а также экспертов IT-индустрии для обсуждения ключевых аспектов цифровой трансформации страны.
О мероприятии
В эпоху стремительно развивающихся технологий умные сети являются основой устойчивого цифрового будущего. На мероприятии были представлены передовые решения Cisco в области сетевой инфраструктуры, кибербезопасности, облачных технологий и автоматизированного управления. Особое внимание было уделено решениям Cisco SD-WAN и Cisco Umbrella, которые демонстрируют, как эти технологии повышают безопасность и операционную эффективность предприятий.
Основные темы обсуждения:
- Развитие умных сетей и их влияние на цифровизацию Азербайджана;
- Революционные технологии в области сетевой безопасности: защита данных в современном мире;
- Инновационные решения Cisco для финансового и государственного секторов;
- Влияние автоматизации и облачных сервисов на эффективность бизнеса;
- CiscoSD-WAN: решения нового поколения, упрощающие управление корпоративными сетями и повышающие их безопасность;
- CiscoUmbrella: облачные решения для глобальной защиты современных предприятий.
Спикеры и выступающие:
На мероприятии выступили ведущие специалисты Cisco и Rabalon, а также ключевые ведущие в области цифровой трансформации Азербайджана. В рамках панельных дискуссий и презентаций эксперты поделились успешными практиками и стратегиями внедрения передовых технологий.
Выступление Рамина Искендерова:
«Сегодня цифровая трансформация — это не просто тренд, а необходимость для любой организации, стремящейся к развитию и конкурентоспособности. В рамках партнерства с Cisco мы предоставляем государственным учреждениям и частным компаниям инновационные решения, которые позволяют достичь более высокого уровня эффективности и безопасности. Такие решения, как Cisco SD-WAN и Cisco Umbrella, открывают новую эру в управлении сетями и обеспечивают современный подход к безопасности. Мы уверены, что наше мероприятие станет важным шагом в построении умной цифровой экосистемы страны.»
Выступление Вусалы Абасовой:
«Как компания Rabalon, мы гордимся вкладом в цифровое развитие Азербайджана. Мероприятие, организованное в рамках нашего стратегического партнерства с Cisco, представляет собой важную платформу для внедрения инновационных технологий и создания умных сетей. Мы уверены, что это сотрудничество выходит за рамки технологических решений — оно также способствует цифровизации экономики страны и развитию государственного и частного секторов. Благодаря таким мероприятиям мы поощряем обмен знаниями и опытом среди специалистов и ускоряем внедрение инновационных подходов. Rabalon — это компания с обширным опытом в IT-сфере, предоставляющая передовые решения в области сетевой инфраструктуры, кибербезопасности и облачных технологий. Индивидуальный подход к потребностям клиентов и профессиональная поддержка — наши главные приоритеты. Мы продолжим формировать цифровое будущее Азербайджана совместными усилиями Rabalon и Cisco.»
Формат мероприятия и возможности для участников:
Участники мероприятия получили возможность напрямую общаться с экспертами, задавать вопросы и получать профессиональные рекомендации по внедрению инновационных решений в своих организациях. Были представлены практические примеры, демонстрации технологий и широкие возможности для установления стратегических партнерств.
О компании Rabalon
«Rabalon» — ведущая азербайджанская компания в сфере информационных технологий, специализирующаяся на разработке и внедрении инновационных бизнес-решений. Изначально основанная в США в 2018 году, компания «Rabalon» была учреждена в Азербайджане в 2019 году. В портфолио компании входят инфраструктурные решения, приложения на основе искусственного интеллекта (AI), IoT и аналитические решения, программное обеспечение для управления бизнес-процессами (BPM), решения в области кибербезопасности и облачные инфраструктуры. «Rabalon» реализовала более 200 проектов, обладая свыше 25 лет совокупного опыта и командой, состоящей из более чем 50 инженеров и консультантов. Миссия «Rabalon» — внедрение технологических инноваций во все сферы жизни, повышение эффективности бизнеса и улучшение пользовательского опыта. Узнать больше о компании и её продуктах можно на официальном веб-сайте, а также следите за новостями в блоге и на страницах в социальных сетях — «LinkedIn», «Facebook» и «Instagram».
О компании Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) — ведущий мировой технологический лидер, который революционизирует способы взаимодействия и защиты организаций в эпоху искусственного интеллекта. Уже более 40 лет Cisco обеспечивает надёжную связь по всему миру. Благодаря передовым решениям и услугам на базе искусственного интеллекта, Cisco помогает своим клиентам, партнёрам и сообществам раскрывать инновационный потенциал, повышать продуктивность и укреплять цифровую устойчивость. Руководствуясь своей миссией, Cisco продолжает создавать более связанное и инклюзивное будущее для всех. Узнайте больше в новостном разделе на сайте Cisco и следите за новостями в X: @Cisco.