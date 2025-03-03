Fusion X1 — первый смартфон HMD, созданный специально для детей

Компания HMD Global, кроме кнопочных телефонов, представила на MWC 2025 смартфон Fusion X1, который позиционируется как гаджет для детей и подростков. Он был разработан в сотрудничестве с компанией Xplora, известной своими смарт-часами для детей. После опроса 25 тыс. родителей и детей в Австралии, Индии, ОАЭ, Великобритании и США компания HMD решила создать линейку смартфонов, предназначенных специально для детей, с функциями безопасности. Учитывая, что в ходе опроса выяснилось, что некоторые дети подвергались преследованиям, издевательствам или контактам с незнакомцами, очевидно, что детям нужны такие телефоны, способные обеспечить их безопасность в сети и за ее пределами.

HMD Fusion X1 — это модифицированная версия смартфона HMD Fusion с модульной конструкцией, который был представлен в 2024 году. Основное отличие Fusion X1 от обычной версии заключается в том, что он оснащен специальным программным обеспечением, которое позволяет родителям контролировать смартфон своего ребенка.

При ежемесячной подписке, которая стоит 4,99 евро в месяц, родители смогут настраивать оповещения о местоположении ребенка, одобрять приложения, устанавливать расписание экранного времени, а также проверять и одобрять контакты. Кроме того, родители смогут в режиме реального времени видеть местоположение своего ребенка. Они также смогут установить безопасные зоны для десяти мест и получать уведомления, когда их подопечный входит и выходит из них. Еще одна особенность — возможность просматривать историю местонахождения ребенка за последние три дня.

HMD Fusion X1 также предоставит родителям возможность ограничить или запретить доступ к социальным сетям, а также будет иметь школьный режим, чтобы отвлекающие факторы были сведены к минимуму. Кроме того, смартфон будет оснащен функциями экстренного вызова SOS, оповещения о низком заряде аккумулятора и удаленного доступа для родителей.

По техническим характеристикам HMD Fusion X1 полностью повторяет обычную версию Fusion. Цена и дата начала продаж смартфона, созданного для детей, будут объявлены позднее.