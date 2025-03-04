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4 марта, 2025
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Представлен Nubia Focus 2 Ultra с вращающимся кольцом на блоке камер

Nubia Focus 2 Ultra

Компания ZTE на выставке MWC 2025 представила смартфон Nubia Focus 2 Ultra. Недорогая модель получила акцент на мобильную съемку. Главной особенностью смартфона стало вращающееся «фокусировочное» кольцо на блоке камер, с помощью которого можно управлять кратностью зума и предустановленными фильтрами.

Nubia Focus 2 Ultra

В остальном, Nubia Focus 2 Ultra представляет собой обычный смартфон среднего уровня. Он получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080p и кадровой частотой 120 Hz. В основе аппаратной платформы лежит 8-ядерный процессор Unisoc T760, объем оперативной памяти производитель не называет, ограничившись упоминанием 20 Gb с учетом функции виртуальной памяти. В состав основной камеры входит три датчика — 50 Мп, 8 и 2 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 33 Вт. Смартфон работает на базе Android 14 с оболочкой MyOS.

Цена Nubia Focus 2 Ultra составляет от €299, дата начала продаж пока не объявлена.

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