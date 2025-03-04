QNAP предоставляет TS-h1277AFX: профессиональный NAS c высококачественными флэш-накопителями, разработанный для интенсивных творческих и виртуальных рабочих нагрузок

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила TS-h1277AFX — профессиональный NAS c высококачественными флэш-накопителями в корпусе Tower с 12 отсеками, разработанный для удовлетворения строгих требований мультимедийного производства и виртуализации. Работающий на процессоре AMD Ryzen 7 9000 Series, TS-h1277AFX можно модернизировать для высокоскоростного доступа к данным со скоростью до 25GbE с помощью карт расширения. Сочетая исключительную производительность и емкость, он служит централизованным узлом для хранения, резервного копирования и аварийного восстановления данных, что делает его идеальным выбором для динамичных и совместных рабочих сред.

«Решения NAS на основе флэш-накопителей имеют решающее значение для профессионалов в области медиа, — отмечает менеджер по продуктам QNAP Алекс Ши (Alex Shih). — TS-h1277AFX обеспечивает многопользовательский доступ с малыми задержками, оптимизируя процессы при совместной работе. Он обеспечивает превосходное соотношение цены и производительности для творческих групп, гарантируя бесперебойную передачу медиаконтента в разрешении 4K/8K, редактирование в реальном времени и безопасное управление файлами».

Основные характеристики TS-h1277AFX:

Высокая производительность для выполнения критически важных бизнес-операций. TS-h1277AFX на базе восьмиядерных процессоров AMD Ryzen 7 9000 Series поддерживает установку до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 ECC и включает встроенный графический процессор, что делает его идеальным для таких ресурсоемких задач, как работа с мультимедиа, редактирование видео в реальном времени и обработка визуальных эффектов.

TS-h1277AFX на базе восьмиядерных процессоров AMD Ryzen 7 9000 Series поддерживает установку до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 ECC и включает встроенный графический процессор, что делает его идеальным для таких ресурсоемких задач, как работа с мультимедиа, редактирование видео в реальном времени и обработка визуальных эффектов. Неизменяемое хранилище для повышенной безопасности данных. TS-h1277AFX на базе QuTS hero объединяет самовосстановление ZFS, дедупликацию данных, избыточность RAID и оптимизацию SSD для защиты данных и производительности корпоративного уровня, снижая риски сбоев оборудования и максимально увеличивая эффективность и срок службы SSD, чтобы максимально увеличить ваши инвестиции во флэш-память.

TS-h1277AFX на базе QuTS hero объединяет самовосстановление ZFS, дедупликацию данных, избыточность RAID и оптимизацию SSD для защиты данных и производительности корпоративного уровня, снижая риски сбоев оборудования и максимально увеличивая эффективность и срок службы SSD, чтобы максимально увеличить ваши инвестиции во флэш-память. Быстрая сеть с опциями 25GbE. Обладая двумя портами 2.5GbE и двумя портами 10GBASE-T, TS-h1277AFX можно модернизировать до 25GbE для обеспечения высокоскоростной передачи данных. В сочетании с многопортовыми высокоскоростными коммутаторами QNAP он обеспечивает бесперебойную многопользовательскую совместную работу и эффективный обмен файлами.

Обладая двумя портами 2.5GbE и двумя портами 10GBASE-T, TS-h1277AFX можно модернизировать до 25GbE для обеспечения высокоскоростной передачи данных. В сочетании с многопортовыми высокоскоростными коммутаторами QNAP он обеспечивает бесперебойную многопользовательскую совместную работу и эффективный обмен файлами. Гибкое расширение для удовлетворения растущих потребностей. TS-h1277AFX оснащен тремя слотами расширения PCIe Gen 4, что позволяет пользователям добавлять опции для высокоскоростной сети, расширения хранилища JBOD или обновления SSD M.2, что делает его легко адаптируемым к меняющимся потребностям в производительности и хранении.

TS-h1277AFX оснащен тремя слотами расширения PCIe Gen 4, что позволяет пользователям добавлять опции для высокоскоростной сети, расширения хранилища JBOD или обновления SSD M.2, что делает его легко адаптируемым к меняющимся потребностям в производительности и хранении. Ускоренный импорт/экспорт данных и отображение видео. TS-h1277AFX включает два порта USB 3.2 Gen 2 со скоростью передачи 10 Гбит/с для быстрой передачи данных, оптимизации резервного копирования и восстановления носителей. Он также оснащен выходом HDMI для прямого отображения 4K-контента на мониторах, что упрощает локальные операции и проведение видеопрезентаций.

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Оформить заявку на приобретение TS-h1277AFX можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Цена устройства на условиях MSRP составляет 4,699 AZN. Производитель предоставляет на эту новинку гарантию сроком в 5 лет.