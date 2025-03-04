Techpro DC и Beamsec провели мероприятие «Building a Cyber-Resilient Azerbaijan», посвященное вопросам обеспечения кибербезопасности

24 февраля Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в странах Закавказья и Центральной Азии, и компания Beamsec, ведущий поставщик решений в области кибербезопасности, провели в Баку мероприятие «Building a Cyber-Resilient Azerbaijan», посвященное вопросам обеспечения кибербезопасности на фоне растущего ландшафта угроз. Мероприятие, проходившее в формате бизнес-завтрака в ресторане «Mangal», собрало представителей отделов безопасности лидирующих компаний и организаций Азербайджана из государственного и частого секторов.

Гостей мероприятия приветствовал коммерческий директор компании Techpro DC Мирджалал Багиров, который отметил, что процессы цифровой трансформации, которые сегодня активно ведутся в Азербайджане, требуют повышенного внимания к обеспечению кибербезопасности. Отдельно он подчеркнул, что компания Beamsec является одним из основных партнеров Techpro DC, который представляет адаптированные под азербайджанский рынок решения, а также позволяет интегрировать в них собственные методики, разработанные отделами информационной безопасности локальных компаний.

Продолжив официальную часть мероприятия, управляющий директор Beamsec Мурат Гювенч (Murat Güvenç) отметил, что на фоне быстрого развития всевозможных киберугроз и роста роли человеческого фактора компаниям необходимо развивать надежную и всестороннюю стратегию безопасности. Подход Beamsec, базирующийся на искусственном интеллекте, предлагает передовое решение для защиты всех каналов связи в организациях. Мурат Гювенч вкратце рассказал о предложениях Beamsec в этой сфере, куда входят персонализированное обучение с более чем 1000 учебных модулей, инструменты для симуляции фишинговых атак и обеспечения безопасности электронной почты, реагирование на инциденты в реальном времени, тестирование осведомленности пользователей по различным каналам. Для руководителей по информационной безопасности (CISO) и команд киберзащиты компания предлагает панель мониторинга с 360-градусным обзором. Также в портфолио Beamsec есть интерактивный помощник по кибербезопасности на базе искусственного интеллекта, который проверяет понимание текущих мер безопасности и политик, предоставляя обратную связь в режиме реального времени.

«Подход Beamsec на основе искусственного интеллекта предлагает комплексное и проактивное решение для защиты всех каналов связи в организации. Все наши решения помогают организациям опережать развивающиеся киберугрозы. Поэтому, используя передовые решения Beamsec, вы можете быть уверены в защите своей цифровой среды», — подчеркнул Мурат Гювенч.

Перспективам, которые открывает в регионе сотрудничество Techpro DC и Beamsec было посвящено выступление менеджера по продажам каналов Beamsec Джанера Каптаноглу (Caner Kaptanoğlu). Познакомив гостей мероприятия с широкой сетью заказчиков компании, в число которых уже входит немало компаний из Азербайджана, он рассказал о нюансах лицензирования продуктов Beamsec и поделился примерами успешно реализованных проектов.

Последняя презентация, которую провел менеджер по поддержке клиентов Beamsec Йигит Унал (Yiğit ÜNAL), познакомил гостей мероприятия с возможностями панели мониторинга компании, проведя подробную демонстрацию организации учебных фишинговых атак и прочих угроз для сотрудников компаний с последующей оценкой их реагирования. Также часть выступления Йигита Унала был посвящена знакомству с виртуальным ассистентом Beamsec под именем Alfred. «Alfred берет на себя задачу обучения кибербезопасности вашей команды и превращает это в опыт, который им понравится. Он предлагает короткие, интерактивные обучающие сессии, проходящие в чате, которые легко запоминаются. Alfred гарантирует, что ваши сотрудники будут готовы правильно ответить на любые угрозы безопасности», — отметил Йигит Унал.

В завершение мероприятия была организована интерактивная сессия вопросов и ответов, в рамках которой представители Beamsec ответили на многочисленные вопросы участников бизнес-завтрака.