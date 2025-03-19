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20 марта, 2025
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Ноутбук-трансформер HP OmniBook 7 Flip 16 AI PC получил процессоры Intel Ultra

HP OmniBook 7 Flip 16 AI PC

Компания HP представила 16-дюймовый ноутбук-трансформер OmniBook 7 Flip 16 AI PC на базе производительных процессоров Intel Ultra с поддержкой функций ИИ. Крышка устройства откидывается на 360°, что позволяет использовать устройство в качестве планшета.

HP OmniBook 7 Flip 16 AI PC

HP OmniBook 7 Flip 16 AI PC предлагает на выбор два типа экрана. Это сенсорный OLED-дисплей с разрешением 3K (2880 × 1800 пикселей), соотношением сторон 16:10, частотой обновления 48–120 Hz, яркостью до 500 нит и временем отклика 0,2 мс. Обеспечивается охват 100% цветового пространства DCI-P3 и поддерживается режим Low Blue Light с пониженным уровнем вредного для глаз синего света. Также предлагается IPS-панель с разрешением 1920 × 1200 пикселей, яркостью 400 нит и охватом 62,5% цветового пространства sRGB.

Ноутбук может оснащаться процессорами Intel вплоть до восьмиядерного Core Ultra 9 288V с частотой до 5,1 GHz. Доступно 16 или 32 Gb оперативной памяти LPDDR5x-8533 и NVMe-накопитель PCIe Gen4 M.2 емкостью от 512 Gb до 2 Tb.

За автономность отвечает батарея емкостью 68 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки, обеспечивающей восполнение заряда до 50 % за 45 минут. Набор портов включает Thunderbolt 4, USB Type-C, два USB Type-A, разъемы DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, аудиоразъем для наушников. Также в оснащение HP OmniBook 7 Flip 16 AI PC входят 5 Мп ИК-камера с системой шумоподавления и массивом микрофонов, аудиосистема Poly Studio с двумя динамиками и поддержкой технологии DTS:X Ultra, есть отдельная клавиша на клавиатуре для доступа к ИИ-помощнику Copilot. Вес ноутбука составляет 1,79 кг.

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