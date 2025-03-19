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20 марта, 2025
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Mastercard вновь сотрудничает с «Baku Taxi», предлагая 10% скидку на поездки

Mastercard

Mastercard рада объявить о новом интересном сотрудничестве с «Baku Taxi», предлагая пассажирам скидку в размере 10 % от общей стоимости проезда при использовании услуг электрических такси.

В рамках партнерства все держатели карт Mastercard, включая иностранных туристов, посещающих Баку, теперь могут наслаждаться удобными и безопасными платежами и воспользоваться этой скидкой при использовании услуг электрических такси «Baku Taxi». Скидка будет автоматически применена к общей стоимости проезда при оплате через Apple Pay или Google Pay. Эта инициатива еще больше укрепляет стремление Mastercard повысить удобство ежедневных транзакций для потребителей в Азербайджане.

«Мы рады продолжить наши усилия, направленные на то, чтобы сделать повседневные транзакции более простыми и выгодными для потребителей в Азербайджане», — сказал Авшар Гюрдал, генеральный директор Mastercard в Азербайджане и Турции. «Сотрудничая с «Baku Taxi«, мы не только упрощаем процесс оплаты, но и улучшаем общее впечатление от поездок для жителей Баку».

Это партнерство является частью постоянного стремления Mastercard предоставлять инновационные, безопасные и удобные платежные решения миллионам потребителей по всему миру. В связи с растущим распространением мобильных платежей Mastercard продолжает сотрудничать с местными партнерами, чтобы привнести еще больше ценности в повседневную жизнь.

Для получения дополнительной информации посетите сайт mastercard.az.

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