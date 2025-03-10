LG выпустил 4K-монитор с функциями Smart TV

Компания LG представила новый игровой монитор UltraGear 32G810SA-W, сочетающий в себе возможности 4K-гейминга и функции умного телевизора. Можно смотреть кинофильмы и играть в игры без использования ПК или консоли.

Монитор оснащен 31,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3840 х 2160 пикселей, частотой обновления 144 Hz и временем отклика 1 мс (GtG). Максимальная яркость подсветки дисплея составляет 400 нит (VESA DisplayHDR 400), коэффициент контрастности — 1000:1, обеспечивается охват 95% DCI-P3. Предусмотрены технологии AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync для уменьшения разрывов картинки. Фирменное ПО включает такие функции, как счетчик fps, наложение прицела и стабилизация черного цвета.

Монитор может выполнить функции Smart TV благодаря платформе webOS 24. Пользователи получат доступ к потоковым сервисам, таким как Disney+, Netflix, Prime Video и облачный игровой сервис GeForce NOW. Технологии AI Picture и AI Sound автоматически оптимизируют изображение и звук в зависимости от контента. Среди дополнительных особенностей — фильтр синего света, подсветка без мерцания и встроенные динамики.

Набор интерфейсов включает разъемы HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C с функцией подачи питания (65 Вт), Ethernet и USB-концентратор. Комплектная подставка позволяет регулировать угол наклона и поворота, а также высоту дисплея. При желании экран можно повернуть в вертикальное положение или повесить на стену при помощи крепления VESA.

Цена LG UltraGear 32G810SA-W составляет $1299,99.