Компании Techpro DC и Fortinet провели технический семинар для партнеров, посвященный решению FortiDeceptor

14 марта в отеле JW Marriott Absheron Baku компания Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, и Fortinet, мировой лидер в области кибербезопасности и сетевых технологий, провели совместный технический семинар, посвященный решению FortiDeceptor.

С приветственным словом к участникам семинара обратился менеджер по работе с региональными каналами Fortinet Мансур Сеидзаде, который вкратце рассказал о возможностях решения FortiDeceptor и представил технических специалистов, которые провели основную презентацию данного решения. «Решение FortiDeceptor дополняет существующую корпоративную систему защиты от нарушений. В его основе лежит маскировочная технология, задачей которой является введение злоумышленников в заблуждение, а также выявление и устранение внешних и внутренних атак до того, как они станут причиной реального ущерба», — отметил М.Сеидзаде.

Более подробно с возможностями FortiDeceptor собравшихся познакомили старший сетевой инженер Techpro DC Этибар Новрузов и старший менеджер по предродажам Techpro DC Муслим Амиров. В частности, было отмечено, что работа FortiDeceptor связана с автоматизацией создания динамических ловушек, разнесенных по разным точкам IТ-среды предприятия. Злоумышленники не могут определить, какая цель настоящая, а какая ложная, что делает их преимущество по времени не таким явным или вовсе нивелирует его.

Благодаря эффективной технологии выявления угроз, которая сопоставляет сведения об активности злоумышленника и движениях в горизонтальной плоскости, решение FortiDeceptor выполняет функции заблаговременного оповещения о более масштабных атаках. Данные об угрозах, полученные в ходе отслеживания действий злоумышленника, автоматически передаются внутренним компонентам безопасности для блокировки атак до того, как они станут причиной ущерба.

В числе основных преимуществ FortiDeceptor были отмечены следующие моменты:

Отслеживание и сбор актуальных данных. Схема угроз на базе графического интерфейса обеспечивает оперативное выявление угроз, представляющих собой опасность для организации.

Автоматизированная защита. Интегрированная инфраструктура безопасности в режиме реального времени блокирует атаки до того, как они станут причиной ущерба.

Простота развертывания. Централизованное управление и автоматизация развертывания ловушек и виртуальных машин маскировки.

После официальной части участники семинара смогли продолжить общение в неформальной обстановке за обедом, в ходе которого гости смогли задать дополнительные вопросы и поближе познакомиться с представителями Fortinet и Techpro DC.