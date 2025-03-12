iQOO Neo 10R получил мощную систему охлаждения для длительного и стабильного гейминга

Компания iQOO представила игровой смартфон среднего уровня Neo 10R. Устройство оснащено AMOLED-экраном диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2800×1260 пикселей, частотой обновления 144 Hz, частотой сенсорного слоя 480 Hz и максимальной яркостью до 4500 нит. В его основе лежит производительный процессор Snapdragon 8s Gen 3, дополненный 8/12 Gb оперативной и 128/256 Gb постоянной памяти. За графику отвечает ускоритель Adreno 735.

Смартфон оборудован системой охлаждения с испарительной камерой 6K VC. Как заявляют в компании, она обеспечивает среднюю частоту кадров в играх 87 к/с в течение 5 часового игрового процесса.

В основную камеру смартфона входят 50 Мп датчик (Sony IMX882, f/1.8, 1/1.95″, OIS) и сверхширокоугольный сенсор на 8 Мп (f/2.2, 1/4.0″). Селфи-камера разрешением 32 Мп (f/2.5, 1/3.1″). Обе камеры могут снимать видео в 4K@30/60fps.

В оснащение смартфона также входят аккумулятор на 6400 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки (50% за 26 мин, 100% за 55 мин), поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C 2.0, ИК-порт и стереодинамики. Оптический сканер отпечатков пальцев находится под экраном. Работает смартфон под управлением Android 15 с оболочкой FuntouchOS 15. В iQOO обещают до трех обновлений ОС и четыре года патчей безопасности. Габариты и вес: 163,7 x 75,9 x 8 мм, 196 гр.

Цены на iQOO Neo 10R: 8/128 Gb — $309, 8/256 Gb — $332, 12/256 Gb — в $355. Доступные цвета корпуса: Raging Blue, MoonKnight Titanium.