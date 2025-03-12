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13 марта, 2025
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Четыре Oppo Find N5, самых тонких складных смартфонов в мире, выдерживают вес человека

Oppo Find N5

В прошлом месяце компания Oppo представила складной смартфон Find N5, который позиционируется как самое тонкое складное устройство на рынке в данном форм-факторе.

Компания опубликовала видео, которое демонстрирует, что ультратонкий корпус Oppo Find N5 сочетается с высокой прочностью, обеспечиваемой шарнирным механизмом, при производстве которого используется титановый сплав.

Четыре смартфона выступали опорой для тканевых тросов качелей. На основание клали грузила, постепенно увеличивая массу и силу нагрузки. Смартфоны легко справились с 10, 20 и даже 50 кг. В завершение видео было показано, как на качелях, удерживаемых четырьмя смартфонами Find N5, слегка раскачиваясь, сидит девушка (ее вес не был озвучен).

Стоит отметить, что испытание смартфонов проводилось под контролем инженеров Oppo, а расположение устройств просчитывалось, чтобы они могли выдержать максимальный вес.

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