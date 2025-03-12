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13 марта, 2025
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Apple выпустит концерт Metallica для Vision Pro в формате Immersive Video

Apple

Компания Apple анонсировала новый контент Immersive Video для гарнитуры Vision Pro. В эту пятницу, 14 марта, Apple выпустит видео концерта группы Metallica, снятое в Мехико в рамках мирового тура Metallica M72.

«Apple Immersive Video меняет то, как люди воспринимают повествование, и мы в восторге от сотрудничества с Metallica на концерте, который не похож ни на один другой. С Metallica на Vision Pro вы чувствуете себя так, как будто вы там: в первом ряду, за кулисами и даже на сцене с одной из величайших групп всех времен», — сказал Тор Мюрен (Tor Myhren), вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям.

В концертное видео войдет исполнение полных версий песен Whiplash, One и Enter Sandman. Для записи концерта Metallica инженеры Apple построили «специальную сценическую компоновку с 14 камерами Immersive Video».

В будущем компания продолжит выпуск таких шоу, в частности, будут новые эпизоды Adventure и Boundless, тур VIP: Yankee Stadium и документальный фильм Bono: Stories of Surrender (выйдет 30 мая).

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