Apple выпустит концерт Metallica для Vision Pro в формате Immersive Video

Компания Apple анонсировала новый контент Immersive Video для гарнитуры Vision Pro. В эту пятницу, 14 марта, Apple выпустит видео концерта группы Metallica, снятое в Мехико в рамках мирового тура Metallica M72.

«Apple Immersive Video меняет то, как люди воспринимают повествование, и мы в восторге от сотрудничества с Metallica на концерте, который не похож ни на один другой. С Metallica на Vision Pro вы чувствуете себя так, как будто вы там: в первом ряду, за кулисами и даже на сцене с одной из величайших групп всех времен», — сказал Тор Мюрен (Tor Myhren), вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям.