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5 марта, 2025
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Grand Theft Auto V Enhanced вышла на ПК — трассировка лучей и быстрые загрузки

Grand Theft Auto V Enhanced

4 марта на ПК состоялся релиз Grand Theft Auto V Enhanced. В обновленную игру добавили особенности из актуальной версии для консолей PS5 и Xbox Series. По словам Rockstar Games, обновление позволит игрокам насладиться лучшей версией GTA V на сегодняшний день.

Владельцы игры получили GTA V Enhanced Edition бесплатно. Rockstar Games будет продолжать поддержку прошлой версии, теперь она называется у пользователей как Grand Theft Auto V Legacy. Сюжетный прогресс в обновленную версию можно перенести через меню паузы в GTA V Legacy, но только один раз. Обратный процесс недоступен, то же самое касается GTA Onlin. Кроссплея между двумя версиями игры нет.

Главные особенности:

  • Возможности трассировки лучей, которые обеспечивают улучшенные эффекты освещения и теней;
  • Поддержка технологий AMD FSR1, FSR3 и NVIDIA DLSS 3;
  • Более быстрые загрузки с использованием DirectStorage;
  • Поддержка ультрашироких и сверхультрашироких форматов кадра и более высокой частоты кадров;
  • Поддержка геймпада DualSense;
  • Улучшенная звуковая система с поддержкой технологии Dolby Atmos и повышенной четкостью речи, заставок и музыки;
  • Возможность оформления подписки GTA+, куда в том числе входит ежемесячный бонус для внутриигрового счета GTA Online;
  • Новый контент для GTA Online.

Размер Grand Theft Auto V Enhanced составляет 92 Gb.

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