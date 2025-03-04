Grand Theft Auto V Enhanced вышла на ПК — трассировка лучей и быстрые загрузки

4 марта на ПК состоялся релиз Grand Theft Auto V Enhanced. В обновленную игру добавили особенности из актуальной версии для консолей PS5 и Xbox Series. По словам Rockstar Games, обновление позволит игрокам насладиться лучшей версией GTA V на сегодняшний день.

Владельцы игры получили GTA V Enhanced Edition бесплатно. Rockstar Games будет продолжать поддержку прошлой версии, теперь она называется у пользователей как Grand Theft Auto V Legacy. Сюжетный прогресс в обновленную версию можно перенести через меню паузы в GTA V Legacy, но только один раз. Обратный процесс недоступен, то же самое касается GTA Onlin. Кроссплея между двумя версиями игры нет.

Главные особенности:

Возможности трассировки лучей, которые обеспечивают улучшенные эффекты освещения и теней;

Поддержка технологий AMD FSR1, FSR3 и NVIDIA DLSS 3;

Более быстрые загрузки с использованием DirectStorage;

Поддержка ультрашироких и сверхультрашироких форматов кадра и более высокой частоты кадров;

Поддержка геймпада DualSense;

Улучшенная звуковая система с поддержкой технологии Dolby Atmos и повышенной четкостью речи, заставок и музыки;

Возможность оформления подписки GTA+, куда в том числе входит ежемесячный бонус для внутриигрового счета GTA Online;

Новый контент для GTA Online.

Размер Grand Theft Auto V Enhanced составляет 92 Gb.