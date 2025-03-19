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19 марта, 2025
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Gulfstream Distribution провел мероприятие «Cisco SMB Day» для заказчиков компании CaspiNet

Cisco SMB Day

Компания Gulfstream Distribution, один из крупнейших IT-дистрибьюторов на рынке Азербайджана, 17 и 18 марта организовала «Cisco SMB Day» для заказчиков компании CaspiNet. На мероприятии, которое прошло в отеле Hilton, были представлены современные решения компании Cisco. Также в рамках круглого стола были обсуждены актуальные вопросы в сфере кибербезопасности.

Тренерами на «Cisco SMB Day» выступили специалист по технической поддержке компании Cisco Баджиханум Шейдабекова, инженер Gulfstream Distribution Анар Ибаев и представитель компании CaspiNet Эмин Сеидов. Мероприятие прошло в формате Формат воркшопа, в рамках которого участники смогли получить знания и сразу применить их на практике для формирования определенных навыков.

В числе основных направлений «Cisco SMB Day» были рассмотрены следующие темы:

  • Cisco Campus Design & Campus Design Considerations;
  • Линейки свитчей Cisco Catalyst 9K и Catalyst 8000;
  • Firewall (ASAc) Hosted on Catalyst 9000;
  • Cisco Catalyst Routing & Switching;
  • Cisco Catalyst Wireless.

Завершился «Cisco SMB Day» интересным тематическим квизом, охватившим презентации продуктов и решений компании Cisco, по итогам которого победителя получили ценные призы.

Gulfstream Distribution и в дальнейшем продолжит проведение подобных курсов, основной задачей которых является развитие навыков своих партнеров и заказчиков.

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