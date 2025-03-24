Apple планирует выпустить складной iPhone в следующем году

Журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) сообщил, что компания Apple планирует выпустить свой первый складной iPhone в следующем году. Смартфон получит 5,5-дюймовый внешний дисплей и 7,8-дюймовый внутренний.

Его цена составит около $2000. Ожидается, что на старте продаж доступность складного iPhone будет ограничена, поскольку производство таких устройств требует значительных временных затрат.

«Я ожидаю, что компания выпустит свой складной телефон в следующем году с дизайном, похожим на Galaxy Z Fold. Я также ожидаю, что продукт будет использовать многие из тех же технологий, что и предстоящий iPhone 17 Air», пишет Гурман.

Запуск ультратонкого iPhone 17 Air состоится в этом году. Он станет самым тонким iPhone в истории — его толщина составит всего 5,5 мм. Чтобы достичь таких параметров, разработчикам пришлось пойти на компромиссы, связанные с камерами и динамиками. Устройство получит только одну камеру, один динамик и останется без слота под SIM-карту. Но несмотря на это, устройство сохранит высокую автономность и все ключевые функции iPhone.