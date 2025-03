Bestcomp Group и Lenovo провели в Баку конференцию «Think Beyond, Achieve with Best»

В отеле Four Seasons состоялась конференция «Think Beyond, Achieve with Best», организованная ведущим системным интегратором региона Bestcomp Group при поддержке мирового технологического лидера Lenovo. Более 100 представителей корпоративного сектора Азербайджана приняли участие в мероприятии, ставшем ключевой платформой для обсуждения передовых технологий и решений, способствующих развитию бизнеса в условиях цифровой трансформации.

Открывая конференцию, генеральный директор Bestcomp Group Фарид Гасанов и директор Lenovo Global Technology Azerbaijan Расим Бахши подчеркнули важность стратегического партнерства, отметив, что Bestcomp Group обладает высшим партнерским статусом – Lenovo Platinum 360 Partner – в направлениях Intelligent Devices Group и Infrastructure Solutions Group. Они выразили благодарность заказчикам за доверие и подчеркнули, что совместные инициативы Bestcomp Group и Lenovo направлены на поддержку устойчивого развития бизнеса в регионе.

Практическое применение совместных технологий и их влияние на развитие бизнеса представил ассистент коммерческого директора Bestcomp Group Ильяс Гасанлы. В своем выступлении он рассказал об успешных кейсах внедрения решений Lenovo, о ключевых реализованных проектах, которые способствуют цифровой трансформации корпоративных клиентов, повышая их эффективность и конкурентоспособность.

Генеральный менеджер Lenovo в Центральной Азии и Азербайджане Альнур Ермагамбетов представил достижения компании, отраженные в финансовом отчете за III квартал 2024/25 года. В своем выступлении он подчеркнул, что Lenovo удерживает 24,3% мирового рынка ПК, а более 40% ее устройств используются в корпоративном сегменте.

Далее ведущие эксперты Lenovo подробно рассказали о последних технологических новинках компании:

Берик Турсбеков, менеджер по работе с клиентами Lenovo IDG в Центральной Азии и Азербайджане о новейших бизнес-ноутбуках Lenovo AURA Edition. Также Берик Турсбеков поделился информацией о самом легком в линейке устройстве ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, вес которого составляет всего 982 грамма, ThinkPad X1 «2-в-1» Aura Edition Gen 10 и других моделях для коммерческого использования.

Арман Бахтыбаев, ведущий специалист по поддержке корпоративного бизнеса Lenovo IDG в Центральной Азии и Монголии, осветил новинки в сегменте бизнес-PC. Было отмечено, что линейка рабочих станций ThinkCentre сегодня ориентируется на концепцию «Classic Meet Modern». Все устройства обновленной линейки воплощают в себе стремление Lenovo обеспечить мощную производительность с функционалом на базе искусственного интеллекта и расширенными функциями безопасности для современных динамичных бизнес-сред.

Анар Нуриев, менеджер по работе с ключевыми клиентами Lenovo IDG в Азербайджане, познакомил аудиторию с широкой линейкой аксессуаров Lenovo, включающей наушники, сумки, рюкзаки, клавиатуры, мыши, веб-камеры, док-станции, хабы и кабели. Он также рассказал о преимуществах сервисных и гарантийных предложений Lenovo IDG, обеспечивающих дополнительные возможности для заказчиков.

Григорий Прялухин, руководитель отдела продвижения решений для ЦОД Lenovo ISG в Восточной Европе и Центральной Азии, представил инновационные решения для дата-центров, уделив особое внимание внедрению искусственного интеллекта в инфраструктуру заказчиков.

Подводя итоги, конференция «Think Beyond, Achieve with Best» стала еще одним подтверждением стратегической значимости партнерства между Bestcomp Group и Lenovo. Совместные инициативы компаний способствуют внедрению передовых технологий и цифровой трансформации бизнеса в регионе, обеспечивая корпоративным клиентам устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности.